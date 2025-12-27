Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović obnovio povredu kuka u pobedi Klipersa u Portlandu

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović odigrao je samo 96 sekundi zbog povrede kuka u pobedi njegovih Los Anđeles Klipersa na gostovanju Portlandu rezultatom 119:103.

Kapiten Srbije je napustio igru posle manje od dva minuta na terenu, a prema vestima koje stižu iz američkih medija, obnovio je povredu kuka koja ga muči mesecima.

Najzaslužniji za treću pobedu Klipersa u nizu bio je Džejms Harden sa 34 poena i šest asistencija. Bruk Lopes je dodao 31, a Kavaj Lenard 28 poena, osam skokova i šest asistencija.

Kod Portlanda je najbolji bio Deni Avdija sa 29 poena i po devet skokova i asistencija.

Rezultati NBA su: Portland - LA Klipers 103:119, Atlanta - Majami 111:126, Indijana - Boston 122:140, Orlando - Šarlot 105:120, Vašington - Toronto 138:117, Čikago - Filadelfija 109:102, Memfis - Milvoki 125:104, Nju Orleans - Finiks 108:115, Juta - Detroit 131:129.

Autor: Jovana Nerić