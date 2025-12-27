AKTUELNO

ŠOK U MINHENU! SVETISLAV PEŠIĆ OSTAO BEZ JEDNOG OD NAJBOLJIH IGRAČA! Košarkaš morao hitno da otputuje u SAD zbog porodičnih problema!

Pešić ostao bez jednog od najboljih košarkaša.

Bek minhenskog Bajerna, Spenser Dinvidi, otputovao je u Sjedinjene Američke Države zbog ozbiljnih zdravstvenih problema u porodici.

Iz kluba je saopšteno da je iskusni bek morao hitno da se vrati u SAD usled porodične situacije, koja se pojavila neposredno pred Bajernovu poslednju evroligašku utakmicu protiv Makabija iz Tel Aviva.

Za sada nije poznato da li će Dinvidi biti na raspolaganju Svetislavu Pešiću za naredni duel Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva. Tridesetdvogodišnji bek ove sezone u elitnom takmičenju u proseku postiže 11,7 poena, uz dva skoka i 2,9 asistencija po meču.

I pored njegovih korektnih individualnih izdanja, Bajern se suočava sa ozbiljnim problemima u Evroligi i trenutno zauzima 19. poziciju na tabeli posle 18 odigranih kola, sa učinkom od pet pobeda i 13 poraza.

