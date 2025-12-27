DRAGAN DŽAJIĆ: Da li mi imamo takve igrače da se od reprezentacije mogu očekivati uspesi?

Predsednik Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Dragan Džajić rekao je da moramo da budemo objektivni i da sagledamo da li mi u suštini imamo takve igrače pa da se od nas kao reprezentacije mogu očekivati dobri rezultati ili uspesi.

Džajić je upitan da li je neuspeh neodlazak Srbije na Svetsko prvenstvo.

"Znate šta, to je sad teško reći šta je bio uspeh, a šta neuspeh. Trebalo bi da budemo realni. Mi smo očekivali više nego što smo postigli u ovoj godini na planu rezultata, na onome što je reprezentacija postigla. S druge strane, u nekim drugim situacijama mi smo reagovali vrlo dobro. Napravili smo neke stvari, govorim o ljudima u administraciji koji su radili u FSS-u. Mislim da je tu stvoren jedan napredak, da smo mnoge stvari uradili na najbolji mogući način", rekao je Džajić gostujući na Javnom servisu Srbiju.

Posle neuspeha u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo smenjen je Dragan Stojković, a zamenio ga je Veljko Paunović.

"Nema nikakvih opravdanja i nečega što vi možete da uzmete kao alibi, ako ne postignete ono što javnost očekuje. Ali vi uvek krenete od situacije da je taj trener upravo najbolji. Što se tiče samog Paunovića, on ima dugogodišnji ugovor. Mislim da je javnost u Srbiji zadovoljna što smo angažovali njega kao trenera, ali fudbal je takva igra da vi nikad ne znate i nikad ne možete unapred da obećate rezultate", dodao je Džajić.

Predsednik FSS je na kraju govorio i o kvalitetu igrača u reprezentaciji Srbije.

"Trebalo bi da budemo objektivni i sagledamo da li mi u suštini imamo takve igrače da se od nas kao reprezentacije mogu očekivati takvi rezultati? Da odete na Evropsko prvenstvo, da odete na Svetsko prvenstvo i da postignete neki rezultat koji od vas javnost očekuje", zaključio je Džajić.

Autor: Jovana Nerić