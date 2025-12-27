AKTUELNO

ĐOAN PENJAROJA SE OGLASIO DAN NAKON DEBAKLA U ARENI! Osvrnuo se na katastrofu protiv Makabija, pa poslao jasnu poruku!

Foto: Tanjug AP/Darko Vojinović

Sutra od 19.30 crno-beli dočekuju Split u okviru poslednjeg meča regionalnog takmičenja ove kalendarske godine.

Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon trijumfa nad Krkom u Ljubljani (92:99), dok je Split u prethodnom kolu poražen od Kluža rezultatom 105:87.

U prvom međusobnom susretu ove sezone, Partizan je na gostovanju u Splitu ostvario pobedu rezultatom 81:86.

Uoči sutrašnje utakmice, trener Partizana, Đoan Penjaroja, izneo je svoja očekivanja:

“Za samo 48 sati, u odnosu na prethodnu utakmicu, očekuje nas važna utakmica protiv Splita. Danas smo analizirali meč protiv Makabija, a nakon toga smo se okrenuli pripremama za naredni duel”, rekao je Penjaroja.

Autor: Jovana Nerić

#KK Partizan

#Košarka

#Split

#Đoan Penjaroja

