ĐOAN PENJAROJA SE OGLASIO DAN NAKON DEBAKLA U ARENI! Osvrnuo se na katastrofu protiv Makabija, pa poslao jasnu poruku!

Sutra od 19.30 crno-beli dočekuju Split u okviru poslednjeg meča regionalnog takmičenja ove kalendarske godine.

Parni valjak u ovaj duel ulazi nakon trijumfa nad Krkom u Ljubljani (92:99), dok je Split u prethodnom kolu poražen od Kluža rezultatom 105:87.

U prvom međusobnom susretu ove sezone, Partizan je na gostovanju u Splitu ostvario pobedu rezultatom 81:86.

Uoči sutrašnje utakmice, trener Partizana, Đoan Penjaroja, izneo je svoja očekivanja:

“Za samo 48 sati, u odnosu na prethodnu utakmicu, očekuje nas važna utakmica protiv Splita. Danas smo analizirali meč protiv Makabija, a nakon toga smo se okrenuli pripremama za naredni duel”, rekao je Penjaroja.



Autor: Jovana Nerić