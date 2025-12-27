Mančester siti se ne zaustavlja: Šerki rastužio Milenkovića, Građani srušili Notingem forest

AKTUELNO

Fudbaleri Mančester sitija pobedili su danas kao gosti Notingem forest rezultatom 2:1 u meču 18. kola engleske Premijer lige.

Gosti su poveli u 48. minutu, Rajan Šerki je bio asistent, a Tižani Rejnders strelac. Šest minuta kasnije domaćin je izjednačio, gol je dao Omari Hačinson posle asistencije Igora Žesusa.

Najbolji igrač utakmice Šerki je golom u 83. minutu doneo veoma važnu pobedu "građanima", posle asistencije glavom Joška Gvardiola.

Nikola Milenković je odigrao ceo meč za "šumare".

Mančester siti je sad sa utakmicom više prvi na tabeli sa 40 bodova, ispred Arsenala koji ima 39, dok je Notingem forest 17. sa 18 bodova.

