Šok: Povredio se najbolji igrač crno-belih, sluti na nešto dužu pauzu

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ ||

Košarkaški Virtusa iz Bolonje su pokazali zube na svom terenu protiv Olimpijakosa, gde su poraženi u dramatičnoj završnici, ali kada su i sudije imali diskutabilne odluke, zbog koji se tim iz Italije poprilično žali.

Tim iz Bolonje je poražen sa 97:94, ali je na kraju viđena prava drama, pogotovo kod ubacivanja lopte sa strane, gde je navodno bilo utrošeno više od pet sekundi, ali srpski arbitar Ilija Belošević to nije izbrojao.

Virtus je potom imao priliku da dođe do produžetka šutem za tri poena, a nakon meča su čuli i još loših vesti.

Povredio se Karsen Edvards, najbolji košarkaš u ekipi crno-belih iz Bolonje.

Kako se navodi, Karsen Edvards je istegao ligamente u desnom zglobu, iako je pokušao da završi utakmicu, to nije mogao. On je već započeo proces oporavka, započeo je terapije, ali je pitanje koliko će morati da odsustvuje.

Ovo će biti i veliki udarac za ekipu Virtusa, pošto Edvards ima u proseku 17.7 poena u Evroligi ove sezone.

Autor: D.Bošković

