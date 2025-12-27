AKTUELNO

DAN POSLE HAOSA: Đoan Penjaroja i Vanja Marinković - šta dalje?

Partizan ponižen u petak protiv Makabija u Beogradu.

Košarkaši Partizana dočekuju Split u nedelju od 19.30 u 12. kolu ABA lige.

Uoči tog duela javnosti su se obratili trener crno-belih Đoan Penjaroja i kapiten Vanja Marinković:


- Za samo 48 sati, u odnosu na prethodnu utakmicu, očekuje nas važna utakmica protiv Splita. Danas smo analizirali meč protiv Makabija, a nakon toga smo se okrenuli pripremama za naredni duel - rekao je trener Partizana, Đoan Penjaroja.

Komentar pred meč dao je i kapiten crno-belih, Vanja Marinković.

- Moramo da popravimo utisak na utakmici protiv Splita. Nadam se da ćemo u narednim partijama, počev od meča sa Splitom, pokazati određene reakcije, kao i borbu i želju. Mislim da je to prvi korak da se vrati poverenje navijača, a samim tim će i lakše doći neke pobede - istakao je Marinković.

