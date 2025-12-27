AKTUELNO

Fudbal

Oglasio se Veljko Paunović, selektor Srbije imao poruku za tim sa kojim je napravio veliki uspeh u karijeri!

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Veljko Paunović, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, oglasio se danas na svom Instagramu i poslao poruku navijačima, ali i celom timu Ovijeda.

Podsetimo, on je sa ovim timom napravio veliki uspeh prošle sezone kada ga je od desetog mesta predvodio sve do ulaska u La Ligu, ali je otpušten posle nekoliko odigranih kola i rezultatske krize. Ne ide Ovijedu ni bez njega, zauzima 19. mesto u Primeri, a Paunović je iskoristio priliku da čestita Špancima praznike i žali što nije mogao da bude tamo.

- Dragi Ovijedisti, mnogo mi je žao što ne mogu da budem sa vama na utakmici, ali želim da iskoristim ovu priliku da vam se od srca zahvalim na podršci i ljubavi koju sam dobio, na svemu što ste učinili za mene i za ekipu, kao i na nezaboravnom plasmanu koji smo svi zajedno ostvarili.


Želim da znate da me imate zauvek. Šaljem vam veliki zagrljaj, želim vam srećne praznike i mnogo sreće i uspeha - stoji na Instagramu.

Upravo posle odlaska iz Ovijeda, Veljko Paunović je preuzeo reprezentaciju Srbije i predvodio je u poslednje dve utakmice u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Sada će imati vremena da primeni svoju ideologiju i viziju i Orlove povede na Evropsko prvenstvo.

Autor: D.Bošković

#Karijera

#Poruka

#Selektor

#Srbija

#veljko painovic

