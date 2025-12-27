Trijumf Ćirkovićeve i njenih boks sestara u profi boks noći u Zvorniku

Za njih ne postoji neuspeh, one uvek stižu do cilja. Nekada trnovitim putem, ali ne odustaju, jer njihova hrabrost je nezaustavljiva. Srpske boks reprezentivke trijumfalno su završile radnu sezonu 2025. Šampionski pečat stavile su natupom na šestoj Balkan Boxing reviji u godini koja je na izmaku.

Prva ženska Balkan Boxing revija, profi boks spektakl održan je u subotu 27. decembra 2025. sa početkom od 19:00 časova u Sportsko-rekreativnom centru Zvornik. Simbol hrabrosti, autentičnosti i slobode, srpske reprezentativke Sara Ćirković, Anastasija Bošković, Natalija Šadrina i Kristina Kuluhova briljirale su u ringu kraj reke Drine i svim ljubiteljima plemenite veštine priuštile boks veče za pamćenje.

Glavna borba večeri donela je sudar prve zvezde ženske boks selekcije Srbije, naše najtrofejnije bokserke Sare Ćirković, IBA Pro svetske šampionke, aktuelne seniorske i mlađeseniorske prvakinje Evrope u olimpijskom boksu i nezgodnom latinoamerikankom, Sajde Milica Moskero Kuestom (10-6-1, 7 KO) iz Paname, poznatom po nadim+mku “La bomba”.

U trećem profesionalnom izazovu Ćirkovićeva je imala najteži zadatak do sada, ali nije poklekla. Poznata po svom karakteru, po tome što je borac, marljiv radnik, što je krase entuzijazam, volja i srtpljenje, ostala je dosledna sebe od prvog do poslednjeg udarca u obračunu sa “La bombom” i stigla do novog trijumfa u karijeri, na poene u četiri runde.

“Srećna sam i punog srca jer sam ostvarila za mene najvažniju pobedu do sada u karijeri. Nije ovo bio meč za zlatnu medalju, niti finale evropskog ili svetskog šampionata, ovo je bio moj profi meč u mom rodnom gradu i zato ima najveću težinu i posebnost. Ovo je bio meč za sve ljude Republike Srpske i Srbije, za moj narod. Mi Srpkinje smo hrabre, ponosne, vredne žene, to smo moje sestre iz reprezentacije i ja večeras pokazale i dokazale. Neću biti skromna, jer nema potrebe za skromnošću nakon velikog rada koji stoji iza mene, mog trenera Ždrale i celog našeg tima. Zasluženo smo ovu veče trijumfovale. Strpljenje je ključ kojim se penje na vrh i naravno hrabrost, a mi smo upravo to. Mi smo snažne, odlučne, najjače i najstamenije kada je najteže. Uspeh ne dolazi preko noći, već kroz veliki rad i odricanje, ali mi smo izabrale da budemo ono što se zove ponos nacije i ništa nas neće zaustaviti na ovom putu. Sad idemo dalje u nove pobedničke pohode, puno posla nas čeka, puno takmičenja i novih rekorda, ovo je samo jedna od karika tog našeg šampionskog lanca. Neka naša šampionska noć u Zvorniku bude sjajna uvertira za 2026. u kojoj želim našem narodu zdravlja, sreće, puno rada, ali i da iza tog rada stoje slatki plodovi koje će požnjeti. Živeli” – rekla je nakon pobede u hali kraj reke Drine srpska boks diva Sara Ćirković.

Šesta profi manifestacija Balkan Boxinga u Zvorniku statovala je mečom u kome su snage odmerile srpska reprezentativka Anastasija Bošković i predstavnica BiH Dajana Raković u Welterweight (147 lbs, 66.7 kg, 10½ st) kategoriji. U profi debiju slavila je na poene u četiri runde jednoglasno naša Anastasija.

Usledio je okršaj naše Natalije Šadrine i ruskinje Gulnare Karimzhanove u kome je Šadrina pobedila na poene u šest rundi u kategoriji Lightweight (135 lbs, 61.2 kg, 9 st 9 lbs).

Pre glave borbe večeri šampionka Evrope u amaterskom boksu, naša Kristina Kuluhova ukrstila je rukavice sa ruskinjom Julijom Kutsenkovom u kategoriji Lightweight (135 lbs, 61.2 kg, 9 st 9 lbs) i pobedila na poene u četiri runde.

Ljubitelji plemenite mogli su uživo da isprate ceo spektakl u direktnom prenosu na kanalu TV Arena Fight.

Hrabre žene žive svoj život. One tačno i jasno znaju koje su njihove želje i ciljevi. Srpske boks šampionke su tihi i veliki šampioni koje radom i talentom trasirale staze kojima će prolaziti nove generacije.

Autor: D.Bošković