OLIMPIJSKI KOMITET PROGLASIO NAJUSPEŠNIJE! Aleksandar Komarov i Angelina Topić stigli do zasluženih priznanja! (FOTO)

Olimpijski komitet Srbije proglasio je dobitnike prestižnih priznanja za 2025. godinu. Proglašenje najuspešnijih sportista, timova i trenera, 32. po redu, održano je u Beogradu, a titulu najuspešnijih sportista za 2025. godinu poneli su atletičarka Angelina Topić i rvač Aleksandar Komarov, dok je za najuspešniji muški tim proglašena reprezentacija Srbije u basketu 3×3.

Najuspešniji mladi sportista je džudista Milan Bulaja, dok je prestižno priznanje za najuspešnijeg trenera Srbije po prvi put poneo Vojislav Trajković, selektor rvačke reprezentacije. Titulu najuspešnijeg pojedinca u timskim sportovima osvojio je basketaš Strahinja Stojačić.

Priznanje ,,Olimpijsko srce – general Svetomir Đukić” za doprinos olimpizmu i jačanju olimpijskog pokreta ove godine dodeljeno je Žarku Zečeviću. Posebno priznanje Olimpijskog komiteta Srbije za promociju srpskog identiteta i doprinos srpskom sportu u 2025. godini dodeljeno je Nikoli Jokiću.

Autor: Jovana Nerić