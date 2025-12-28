DUŠAN ALIMPIJEVIĆ U EVROLIGI? Oglasio se predsednik Bešiktaša, evo šta je poručio

Pojavila se informacija da bi Bešiktaš naredne sezone mogao da igra u Evroligi umesto Asvela, a sada se oglasio predsednik crno-belih i objasnio situaciju.

Kako je naveo Serdal Adali, nije bilo razgovora između Bešiktaša i Asvela, niti pregovora sa Evroligom o bilo kakvoj zameni ili pozivnici.

Već godinama spekuliše se o poziciji Asvela u Evroligi, posebno zbog loših rezultata, a u poslednje vreme i otvorene podrške projektu NBA Evropa

Pozicija kluba iz Liona je prethodnih sezona bila predmet spekulacija zbog slabih rezultata u borbi za plej-of i otvorene podrške projektu NBA Evropa, ali to, prema Adaliju, nije imalo veze sa Bešiktašem.

Turski klub će, kako je istaknuto, pokušati da do pozivnice dođe sportskim putem, kroz Evrokup, čiji šampion prema propozicijama dobija mesto u Evroligi.

Alimpijević će tako morati da sačeka novu priliku za najveću scenu, nakon perioda koji je ranije proveo u Crvenoj zvezdi. Bešiktaš je trenutno lider turske Superlige bez poraza, dok se u Evrokupu nalazi pri samom vrhu svoje grupe.

Autor: Jovana Nerić