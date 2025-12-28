Poznata sudbina Aleksandra Mitrovića: Oglasila se menadžerska agencija

Srpski napadač Aleksandar Mitrović poslednju utakmicu odigrao je 14. oktobra, a i dalje nije poznato kada će se vratiti na teren. Ipak, pored svega toga, bio je u centru pažnje lokalnih medija zbog navodnog transfera koji se spominje već mesec dana.

Poslednjih dana pojavile su se spekulacije da bi mogao da se vrati u Saudijsku Arabiju, odakle je i došao u Emirate. Sve to su "ojačali" tvrdnjama da želi da igra negde gde je konkurentnije talmičenje, pre svega kvalitetnije.

Sada se javila menadžerska agencija koja ga zastupa i otkrila da neće doći do promene sredine.

- Od dolaska u Al Rajan Mitrović je odigrao četiri utakmice i na njima zabeležio učinak od tri gola i dve asistencije. To pokazuje njegovu spremnost i visoki nivo spremnosti, jasno ističe koliko igra važnu ulogu u napadu kluba i čist je dokaz potpunog profesionalizma. Mitrović nema nameru da napušta klub u bližoj budućnosti. On je važan fudbaler u Al Rajanovom sistemu - piše u saopštenju, a preneli tamošnji mediji.

Autor: Marija Radić