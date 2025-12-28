VRAĆA SE MILOJEVIĆ Bivši trener Zvezde blizu novog angažmana

Obavljeni su razgovori, ali odluka još nije doneta.

Miloš Milojević bi uskoro mogao da dobije novi posao.

Rubin iz Kazanja ima nameru da dovede trenera iz Srbije, a izbor je pao na nekadašnjeg stratega Crvene zvezde.

Milojević iza sebe ima nekoliko izuzetno uspešnih sezona. Bio je trener Zvezde u sezoni 2022/23, kada je nasledio Dejana Stankovića koji je napustio "Marakanu" posle eliminacije od Makabija u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona. Sa crveno-belima je osvojio šampionsku titulu i Kup i igrao u Ligi Evrope, a klub je napustio po završetku sezone, kada ga je nasledio Barak Bahar.

Imao je uspeha i u Al Vaslu, sa kojim je takođe osvojio duplu krunu.

Poslednji klub koji je trenirao bio je Al Šarža, sa kojom je sporazumno raskinuo ugovor.

Rubin je obavio razgovor sa Milojevićem koji je predočio svoje planove, a konačna odluka je na čelnicima ruskog kluba koji je prvi deo sezone u tamošnjem prvenstvu završio na sedmom mestu.

