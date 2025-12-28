AKTUELNO

Fudbal

VRAĆA SE MILOJEVIĆ Bivši trener Zvezde blizu novog angažmana

Izvor: Alo.rs, Foto: Instagram.com/crvenazvezdafk ||

Obavljeni su razgovori, ali odluka još nije doneta.

Miloš Milojević bi uskoro mogao da dobije novi posao.

Rubin iz Kazanja ima nameru da dovede trenera iz Srbije, a izbor je pao na nekadašnjeg stratega Crvene zvezde.

Milojević iza sebe ima nekoliko izuzetno uspešnih sezona. Bio je trener Zvezde u sezoni 2022/23, kada je nasledio Dejana Stankovića koji je napustio "Marakanu" posle eliminacije od Makabija u plej-ofu za plasman u Ligu šampiona. Sa crveno-belima je osvojio šampionsku titulu i Kup i igrao u Ligi Evrope, a klub je napustio po završetku sezone, kada ga je nasledio Barak Bahar.

Imao je uspeha i u Al Vaslu, sa kojim je takođe osvojio duplu krunu.

Poslednji klub koji je trenirao bio je Al Šarža, sa kojom je sporazumno raskinuo ugovor.

Rubin je obavio razgovor sa Milojevićem koji je predočio svoje planove, a konačna odluka je na čelnicima ruskog kluba koji je prvi deo sezone u tamošnjem prvenstvu završio na sedmom mestu.

Autor: A.A.

#Crvena Zvezda

#Trener

POVEZANE VESTI

Zadruga

NJIMA SE POSREĆILO: Evo ko će ove nedelje uživati u kući Odabranih! (VIDEO)

Zadruga

NAPETO DO SAMOG KRAJA: Zorica i Janjuš usijali raspavom Odabrane, a evo koga su nominovali! (VIDEO)

Zadruga

TRENUTAK ISTINE: Aneli otkrila kojim učesnicima želi da vidi leđa, pa im na taj način OLAKŠALA boravak u Eliti! (VIDEO)

Zadruga

NJIMA SE POSREĆILO: Evo ko će ove nedelje uživati u kući Odabranih! (VIDEO)

Zadruga

ZAKUVAO ČORBU ZA OVU NEDELJU: Evo ko će ove sedmice uživati u kući Odabranih! (VIDEO)

Zadruga

NJIMA SE POSREĆILO: Evo ko će ove nedelje uživati u kući Odabranih! (VIDEO)