Ivana Španović pobedila u svojoj novoj diciplini za kraj godine, poslednjim skokom overila trijumf

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/STRAHINJA AĆIMOVIĆ ||

Naša najbolja atletičarka Ivana Španović nastupala je u nedellju na 15. Novogodišnjem mitingu koji je organizovao AK Crvena zvezda, a Ivana Španović bila je najzvučnije ime.

Srpska skakačica u dalj takmičila se u novoj disciplini - troskok. Poznato je da se Ivana psolednjih nekoliko meseci prebacila na pomenutu disciplinu, a sve je začudilo kada je na Svetskom prvenstvu u Tokiju skakala samo troskok, dok je skok udalj ostavila po strani. Takođe, ovo nije uopšte prvi put da Španović skače u ovoj disciplini, pošto je često to činila na prvenstvu Srbije.

Ivana Španović je imala najbolji rezultat pred start poslednje serije (13.55), a na kraju je samo pospešila svoj učinak, pošto je u šestom skoku išla do 13.70 metara.


Tradicionalno, miting je imao i humanitarni karakter – AK Crvena zvezda i ove godine organizovao je akciju prikupljanja paketića za ugroženu decu, u saradnji sa organizacijom „Osmeh na dar“. Novogodišnji miting Crvene zvezde već godinama je događaj koji spaja vrhunski sport, emociju i atmosferu za pamćenje.

Autor: D.Bošković

