Tragedija u komšiluku: Fudbaler preminuo tokom utakmice

Velika tragedija se dogodila u Bugarskoj, gde je 25-godišnji Angel Petrov preminuo na terenu tokom humanitarnog turnira u malom fudbalu u Sportskoj hali "Festivalna" u Vidinu.

On je bio učenik Matematičke gimnazije, nastupao je za tim Drenovec, a uzrok smrti i dalje nije poznat.

- Sa ogromnom tugom u srcima, OFK Vidin saopštava da nas je napustio naš fudbaler iz muškog tima i bivši junior kluba, Angel Petrov. Ačo je bio više od fudbalera i deteta kluba, bio je svetlost u svlačionici, osmeh koji nikada nije gasio, i osoba koja je uvek davala sve od sebe – za tim, za prijatelje, za ljude oko sebe. Njegova dobrota se osećala bez reči.

Autor: D.Bošković