VANJA MARINKOVIĆ POSTAJE PROŠLOST U PARTIZANU? Poruka je jasna - kao dan!

Vreme je da Vanja Marinković preda kapitensku traku?

Mizeran učinak na terenu i još gori uticaj u svlačionici, zaoštavština je Vanje Marinkovića u povratničkom mandatu u Partizanu.

Od Dejana Milojevića, pa preko Petra Božića, Dragana Milosavljevića, Vladimir Lučića kao i Novice Veličkovića, uvek su kapiteni Partizana imali reč koja se poštuje u timu. Držali su konce svlačionice u svojim rukama i zavodili red - kada je to bilo neophodno.

Sve ono što kapiten Vanja Marinković nije uspostavio za ovih godinu i po dana u Partizanu. Zapravo, Marinkovića retko ko i zarezuje od saigrača, jer imamo priliku da gledamo šta pojedini Amerikanci rade u timu.

Najvažnije je da je Marinković, kako to i ne priliči kapitenu jednog od večitih rivala, tokom priprema u leto 2024. godine, istakao da je za njega uspeh što ga navijači Crvene zvezde mrze... Sada je došao do toga ga više i navijači Partizana ne vole i ne poštuju.

- Znam šta me očekuje, ja to volim. Što je rekao jedan veliki trener, moj najveći uspeh je što me mrze navijači Zvezde - govorio je Marinković...

Tajrik Džons želi da se bije sa navijačima, Sterling Braun ne mari za iste, a Dvejn Vašington živi u svom svetu gde je on Majlkl Džordan lično i pritom se svađa sa tim istim navijačima koji Partizan sigurno vole daleko više od njega samog.

Sve u svemu jedno opšte rasulo, ali i pokazatelj da Partizan nema dostojnog kapitena, spremnog da zavede red. Marinković to nije, a publika je to odavno prepoznala.

Stoga, u debaklu od Makabija (112:87), navijači Partizana su se odrekli Vanje kapitena i samoinicijativno proglasili Arijana Lakića za novog vođu: "Arijan Lakić kapiten", orlilo se da triibina Beogradske arene.

Poruka je jasna kao dan.

Autor: D.Bošković