Futsal klub Partizan osvojio "Kup Beograda"

Futsal klub Partizan osvojio je prvi trofej u ovoj polusezoni – „Kup Beograda“. U finalnoj utakmici crno-beli su savladali ekipu KMF Ekonomist rezultatom 3:1.

Golove za Partizan postigli su Stanojević u 8. minutu i Caique u 30. minutu, dok je treći pogodak bio autogol Milana Dodića.



Medalje učesnicima finala uručio je generalni sekretar Fudbalskog saveza Beograda, Milorad Nikolić.

Šef stručnog štaba, Igor Šošo nije krio zadovoljstvo posle utakmice:

"Čestitao bih igračima - zaslužena pobeda! Čestitam im i na celoj teškoj polusezoni. Ostvarili smo prvi zadatak - rekli smo da ćemo da osvojimo trofeje i da uđemo u Prvu ligu. Prvi trofej smo osvojili, ali idemo dalje. Sad idu praznici, igrači će imati priliku malo da se odmore. Pauza će kratko da traje, mi već 10. januara se okupljamo i tad idemo na pripreme. Pobednik "Kupa Beograda" ide u "Kup Srbije", a tu nas očekuju ekipe iz Prve lige. Imamo kvalitetne protivnike i treba da se pripremimo za ozbiljan ispit".

Strelac prvog gola, Stefan Stanojević istakao je da su mu igrači bili dodatni vetar u leđa:

"Veoma sam zadovoljan celokupnom igrom i mislim da smo lepo zaokružili celu polusezonu ovom pobedom i osvojenim prvim peharom ove sezone! Značila nam je podrška navijača, svako voli da igra pred punim tribinama, osećaj je lepši. Navijači su nam dali podršku i vetar u leđa, mi smo se borili i mislim da smo smo nagrađeni za to".

Mateja Ćirka je ponosan na sve što je ekipa postigla u ovoj polusezoni:

"Osećaj je neverovatan, posebno što je ovo prvi trofej u sezoni. Što se tiče utakmice, ekipa Ekonomista je pružila jak otpor, imali su dosta šansi, ali smo kao tim odigrali čvrsto u odbrani. Ja sam se trudio da ostanem fokusiran do samog kraja i drago mi je što sam doprineo ovoj pobedi. Naši navijači su bili uz nas od prvog minuta i dali su nam tu dodatnu energiju kada nam je bilo najpotrebnije. Ova titula je i njihova!"

Osvajanje" Kupa Beograda" predstavlja jasnu potvrdu predanog rada i kontinuiranog truda celokupnog tima i stručnog štaba. Ovaj uspeh služi kao dokaz ispravne strategije kluba, ali on ne označava kraj ambicija za tekuću sezonu. Nakon kraće pauze, ekipa se vraća ozbiljnim pripremama i novim izazovima.

