PARTIZAN VEĆ PRONAŠAO ZAMENU ZA TAJRIKA DŽONSA?! Nastupao je u NBA ligi, iskusni srpski stručnjak ga odlično poznaje!

Reprezentativac Gabona nalazi se na meti crno-belih.

Košarkaški klub Partizan zainteresovan je za centra AEK-a iz Atine, gabonskog reprezentativca Krisa Silvu, otkriva novinar grčke agencije "SDNA" Sotiris Vetakis.

Tajrik Džons će po svemu sudeći uskoro napustiti Partizan, pa crno-beli uveliko rade na pronalaženju njegove zamene.

Na listi želja našao se bivši NBA as - Kris Silva, koji ove sezone igra sjajno za AEK.

Silva je jedan od najzaslužnih za zapažene rezultate koje ekipa trenera Dragana Šakote beleži ove sezone. AEK je trenutno četvrti u grčkom šampionatu, dok je grupnu fazu FIBA Lige šampiona završio na prvom mestu, sa pet trijumfa iz šest mečeva.

Silva je domaćem prvenstvu prosečno beležio 16.2 poena uz 7.4 skoka i 1.6 asistencija, dok je u Ligi šampiona imao 14.8 poena, osam skokova i 1.8 asistencija u proseku.

Grčki Atletiko piše da Silva u ugovoru sa AEK-om ima klauzulu koja mu dozvoljava da u slučaju ponuda iz Evrolige napusti tim, a koja će stupiti na snagu već prvog dana 2026. godine.

U AEK je stigao iz izraelskog Bnei Herzlija, a tokom karijere nastupao je i u NBA ligi. U sezoni 2019/20 upisao je 44 nastupa za Majami, a nosio je i dresove Kingsa, Minesote i Dalasa.

Autor: A.A.