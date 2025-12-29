KATASTROFA ZA SRBIJU: Žestok udarac pred Evropsko prvenstvo - jedan od najboljih propušta takmičenje zbog povrede!

Rukometaš Erlangena i jedan od najboljih igrača našeg nacionalnog tima, Miloš Kos, zbog povrede neće igrati za reprezentaciju Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu, koje će biti održano od 15. januara do 1. februara 2026. u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Kos je bio na okupljanju reprezentacije Srbije i trenirao je po posebnom režimu, ali nije uspeo da se oporavi od povrede skočnog zgloba, te je u nedelju napustio trening kamp nacionalnog tima u Staroj Pazovi.

- Vraćam se za Erlangen. Nažalost, neću moći da igram na EP. Pokušao sam da se oporavim, ali jednostavno ne ide. Imam koštanu modricu na zglobu, koja nikako da zaraste. To mi pravi problem cele sezone. Povreda zahteva odmor i vežbe za stabilnost i mobilnost - rekao je Kos za Radio televiziju Republike Srpske, pa dodao:

- Iz kluba su mi predlagali da propustim EP i da se što bolje oporavim i spremno dočekam prolećni deo šampionata, ali želeo sam da dođem na okupljanje. Meni niko ne može da zabrani da igram za reprezentaciju Srbije. Imao sam veliku želju, trenirao sam i nadao se najboljem. Nažalost, kako je, tako je. Mnogo sam tužan, ali isto tako i svestan da će da bude još velikih takmičenja u mojoj karijeri. Sada moram da se oporavim, da vidim sa lekarima u Erlangenu šta i kako dalje, jer ovako više ne ide.

Srbija će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi A protiv Nemačke, Španije i Austrije. "Orlovi" će u prvom kolu, koje je na programu 15. januara, igrati protiv Španije u danskom Herningu.

- Neće biti iznenađenje ako pobedimo Špance. Imamo lepo iskustvo sa njima u kvalifikacijama. Mislim da smo tu negde po kvalitetu. Možda oni imaju zvučnija imena. Nemačka i Austrija su odlične reprezentacije i biće zaista velika borba oko plasmana dalje. Smatram da niko ne sme da nas potceni na ovom EP. Moram da istaknem da je atmosfera u ekipi odlična, da svi momci jedva čekaju da počne EP - zaključio je Kos.

Autor: A.A.