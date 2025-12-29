Španska Marka lansirala bombu: Dušan Vlahović prelazi u Barselonu

Poslednjeg ponedeljka u 2025. godini ugledni španski list "Marka" lansirao je veliku bombu - Dušan Vlahović se nalazi na meti Barselone, koja je već preduzela konkretne korake kako bi transfer i realizovala.

Srpski napadač je trenutno povređen i nalazi se na pauzi, posle povrede protiv Kaljarija pre oko mesec dana, a još od početka decembra španski mediji pišu o njegovom transferu na Kamp Nou. Marka tvrdi da su zvanični kontakti uspostavljeni.

U međuvremenu su se Milan i Liverpul pojavljivali kao ekipe koje navodno žele, ili imaju dogovor sa Vlahovićem, ali je najrelevantniji mogući izvor ipak Barselonu vratio na prvo mesto.

Barselona već neko vreme traži zamenu za Roberta Levandovskog, čija budućnost u klubu je neizvesna. Vlahoviću ističe ugovor sa Juventusom, proletos ga nije produžio, čak se pisalo o tome da je napadač bio spreman i da presedi sezonu na tribinama, ali je dobio svoju šansu i očigledno je potreban ekipi.

U Barseloni u Feranu Toresu vide čoveka koji može pokriti poziciju lažnog špica, ali je klasična opcija ipak potrebna i zbog toga će katalonski gigant što pre raditi na realizaciji.

Autor: Jovana Nerić