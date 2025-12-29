AKTUELNO

BIVŠI TRENER ZVEZDE IMA NOVI KLUB: Evo gde Miodrag Božović nastavlja karijeru

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug ||

Nekadašnji trener Crvene zvezde sada i zvanično ima novi klub.

Pominjao se Grof kao moguće rešenje pre dolaska Nenada Lalatovića na leto 2025. godine. Tada do saradnje nije došlo, ali jeste sada.

On je predstavljen u Podgorici gde je potpisao za Budućnost, klub u kojem je već radio i u kojem je proveo deo svoje igračke karijere.

- Dobro se poznajemo - Budućnost mene, a ja Budućnost. Svi znamo da situacija nije sjajna, ali ovaj klub je takav da ona nikada nije ni bila idealna. Upravo zato nisam mogao da odbijem poziv. Bilo je razgovora i ranije, ali ovog puta sam zaista osetio da je klub u teškoj situaciji, rekao je Božović na konferenciji za novinare.

On je svestan da situacija nije laka.

- Očekivanja su u Budućnosti uvek velika. To je klub u kojem znaš da moraš da praviš velike rezultate, a ako ih nema – niko nije zadovoljan. Sada je situacija ipak nešto drugačija, možda će biti potrebno malo vremena, ali od toga ne bežim.

Budućnost trenutno zaostaje 11 bodova za vodećim timom.

- Ne bih želeo da budem nepristojan i da kažem da je to dostižno, ali čovek uvek ima pravo da sanja, završio je poznati trener.

Autor: Jovana Nerić

