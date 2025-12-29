AKTUELNO

Košarka

VARNICE U NBA! Nemac zapretio Dončiću, ovako je Luka reagovao

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Jessie Alcheh ||

Sukob koji je privukao veliku pažnju!

Los Anđeles Lejkersi su ubedljivo savladali Sakramento Kingse rezultatom 125:101, a meč je obeležio sukob Luke Dončića i Denisa Šrudera.

Dok je Sakramento izvodio slobodna bacanja, Slovenac i Nemac su čekali na skoku, a tom prilikom je došlo i do blažeg verbalnog obračuna. Šruder je pokušao da se unese u lice Dončiću koji je ostao hladan. Slovenački košarkaš nije odreagovao ni na teške reči, ni na pokušaj fizičkog kontakta.

- Prebiću te - rekao je Šruder Dončiću dok su išli jedan prema drugom. Luka je nemačkom reprezentativcu pokazao da previše priča i udaljio se sa mesta događaja, a Denis je na kraju meča još jednom probao da dođe do njega i započne sukob.

Dončić je bio najefikasniji na ovom meču pošto je postigao 34 poena, a uz to je imao sedam asistencija, pet skokova i tri ukradene lopte. Sa druge strane, Šruder je meč završio sa 11 poena, sedam asistencija, dva skoka i dve ukradene lopte.

Autor: Jovana Nerić

#Košarka

#LA Klipers

#Luka Dončić

#NBA

#Sukob

