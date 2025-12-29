JOKIĆ TREĆI U OL-STAR GLASANJU: Navijač Zvezde ispred Kevina Duranta i Lebrona DŽejmsa, a dželati Srbije ispred 'lažnog MVP'-a (FOTO)

NBA liga je objavila prvi "presek" glasanja za Ol-star utakmicu 2026, a Nikola Jokić, pomalo neočekivano, nije na samom vrhu.

Najviše glasova ljubitelja košarke je, u Zapadnoj konferenciji, u kojoj i reprezentativni centar Srbije igra, dobio as Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić - 1.249.518.

Na "istoku" vodi Milvokijev Janis Adetokumbo sa 1.192.296. Ukupno treći, a drugi na "zapadu" je Jokić sa 1.128.962.

U toj konferenciji više od milion glasova je sakupio još samo Stef Kari iz Golden stejta (1.031.455), a u istočnoj još trojica igrača - Filadelfijin Tajris Maksi (1.072.449), Džejlen Branson iz njujorških Niksa (1.040.601), i Kejd Kaningem iz Detroita (1.000.171).

Interesantno, Portlandov Deni Avdija, čiji je otac Zufer bio Zvezdina košarkaška zvezda a naslednik odrastao kao pristalica crveno-belih - ima više glasova nego dve legende lige - Avdijin 606.299 prikupljenih glasova dovoljni su i za sedmo mesto na "zapadu", ali i da bude ispred osmoplasiranog Kevina Duranta (548.754) i devetoplasiranog "kralja" Lebrona Džejmsa (536.555).

I, dok sve više javnih ličnosti u NBA ligi smatra da je Jokić trebalo da uveliko ima četiri a ne "samo" tri MVP titule, čovek koji je Nikoli "ukrao" to priznanje (voljom onih koji glasaju, naravno), Džoel Embid, sakupio je samo 102.017 glasova, što ga svrstava na tek 17. mesto na "istoku".

A više od njega imaju ovogodišnji "dželati Srbije" sa Evrobasketa, Turčin Alperen Šengun (308.346) i Finac Laur Markanen (112.209) koji su 11. odosno 16. na "zapadu".

Lakers' Luka Doncic and Bucks' Giannis Antetokounmpo lead the NBA's first 2025-26 All-Star fan voting returns: pic.twitter.com/no0xNHMuXD — Shams Charania (@ShamsCharania) 29. децембар 2025.

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

U ovoj sezoni Jokić ponovo ima čudesnu statistiku: trenutno je na tripl-dabl proseku, uz 29,4 poena po utakmici, 12 skokova i 11,1 asistenciju.

Trenutno prvi je po skokovima u celoj NBA ligi, najbolji je njen asistent, peti je po poenima, iako je centar - 15. je trojkaš lige (44% uspešnosti šuta), a osmi je po ukupnoj realizaciji šuta iz igre (čak 60,4%).



Autor: Jovana Nerić