SVE JE JASNO! Otkriveno zašto je Miloš Teodosić napustio Crvenu zvezdu, ovo je razlog!

Evo zašto su Miloš Teodosić i Branko Lazić napustili Crvenu zvezdu.

Košarkaški klub Crvena zvezda organizovala je novogodišnji koktel za medije.

Sportski direktor kluba Milan Dozet osvrnuo se na odlaske Miloša Teodosića i Branka Lazića iz Zvede:

- Pretpostavljam da je pitanje za Teodosića. Miloš je neko ko je završio karijeru, mi smo znali da je to njegova poslednja sezona. Pričali smo sa njim, kao i sa Stefanom Markovićem da ostanu, predsednik je rekao na poziciji koju žele.

- Oni su rekli da imaju planove da probaju neke druge stvari u životu. Sa Milošem se pričalo da ostane, nije dogovoreno, sa Lazićem je razgovarano, ali je rekao da želi da igra bar dve godine još. Vrata Zvezde su otvorena za sve njih, kada to odluče - rekao je Dozet.

Autor: Jovana Nerić