AKTUELNO

Košarka

SVE JE JASNO! Otkriveno zašto je Miloš Teodosić napustio Crvenu zvezdu, ovo je razlog!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: kkcrvenazvezda.rs ||

Evo zašto su Miloš Teodosić i Branko Lazić napustili Crvenu zvezdu.

Košarkaški klub Crvena zvezda organizovala je novogodišnji koktel za medije.

Sportski direktor kluba Milan Dozet osvrnuo se na odlaske Miloša Teodosića i Branka Lazića iz Zvede:

- Pretpostavljam da je pitanje za Teodosića. Miloš je neko ko je završio karijeru, mi smo znali da je to njegova poslednja sezona. Pričali smo sa njim, kao i sa Stefanom Markovićem da ostanu, predsednik je rekao na poziciji koju žele.

- Oni su rekli da imaju planove da probaju neke druge stvari u životu. Sa Milošem se pričalo da ostane, nije dogovoreno, sa Lazićem je razgovarano, ali je rekao da želi da igra bar dve godine još. Vrata Zvezde su otvorena za sve njih, kada to odluče - rekao je Dozet.

pročitajte još

JOKIĆ TREĆI U OL-STAR GLASANJU: Navijač Zvezde ispred Kevina Duranta i Lebrona DŽejmsa, a dželati Srbije ispred 'lažnog MVP'-a (FOTO)

Autor: Jovana Nerić

#Branko Lazić

#KK Crvena zvezda

#Košarka

#Miloš Teodosić

POVEZANE VESTI

Košarka

BOMBA! MILOŠ TEODOSIĆ POSTAJE POTPREDSEDNIK I DIREKTOR CRVENE ZVEZDE! Košarkaš završava karijeru, ali ostaje u klubu

Fudbal

PREŽIVEO SAM! BILO JE ILI-ILI! MILOŠ ŠESTIĆ PRVI PUT NA MARAKANI POSLE TRANSPLATACIJE: Šeletovo srce uvek će kucati za Crvenu zvezdu!

Fudbal

OTKRIVENO! Evo zašto je Luka Jović odbio da se vrati u Crvenu zvezdu ovog leta!

Košarka

VAŽNO! Oglasio se Partizan pred evroligaški večiti derbi - Crvenu zvezdu čeka pakao!

Košarka

ZADAR ŠOKIRAO SUMORNU CRVENU ZVEZDU U PIONIRU! Težak poraz u Beogradu - šta dalje činiti?

Fudbal

Kraso napustio Zvezdu (FOTO)