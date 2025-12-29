ŽELJKO DRČELIĆ OTKRIO DA JE CRVENA ZVEZDA DOBILA POZIV OD NBA: Nama je Evroliga tema broj jedan, zadovoljan samo sa F4

Željko Drčelić, predsednik KK Crvena zvezda, otkrio je da je taj klub dobio poziv od NBA Evrope.

NBA Evropa, takmičenje koje bi trebalo da parira Evroligi, kreće 2027. godine i trenutno je mnogo detalja o svemu i dalje nepoznato, najpre to koji će klubovi tačno učestvovati.

Drčelić je na novogodišnjem koktelu KK Crvena zvezda dobio i pitanje o učešću u Evroligi, odnosno potencijalnom igranju u NBA Evropi, a odgovor je dodatno zaintrigirao mnoge.

"Mi smo se za licencu borili snažno, pričali smo više puta sa ljudima iz Evrolige. Možemo na duže staze da planiramo kako klub funkcioniše. Ja nas vidim u Evroligi, da budemo ravnopravni članovi Evrolige, da budemo njeni suvlasnici", rekao je Drčelić i dodao:

"Imali smo više poziva iz NBA lige, više poziva, ali je nama za sada Evroliga tema broj jedan, videćemo kako će to biti u budućnosti".

Drčelić je govorio i o drugim temama, kao što je odlazak Janisa Sferopulosa koji se dogodio praktično odmah posle početka sezone.

Сјајна атмосфера, тимска игра, Звездина деца која већ сада исписују нове странице клупске историје, победа на паркету, осмеси најмлађих и подела новогодишњих пакетића - савршен начин да заокружимо 2025. годину. 🎁🔴⚪️



Уживајте у последњем #KKCZInside у овој години.🎥#kkcz… pic.twitter.com/kCw2XFjJj0 — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) 28. децембар 2025.

"Što se tiče odlaska Sferopulosa, to je meni palo baš baš teško. Teška je bila odluka koju smo doneli svi zajedno da sferopulos ne bude više trener Crvene zvezde, jer to je čovek koji je doneo neku posbenu energiju u klub. To je po meni veliki trener kome se u suštini namestilo da rezultati krenu loše, a mi smo morali da reagujemo iz prostog razloga zato što je klub iznad svih nas".

Promena trenera, kao i još neke, povećali su budžet tima.

Budžet je trebalo da bude 20-21 milion, ali se to promenilo. Morali smo da promenimo trenera, da dovedemo Batlera, ali smo se i nekih igrača rešili, tako da je budžet povećan za tri i po, četiri miliona evra. Dobrić se prvi vraća, zatim Rivero, vraća se i Bolomboj, posle i Karter. Mislim da ćemo biti među najboljim timovima u Evropi".

Uskoro se očekuje i povratak Džoela Bolomboja.

"On bi trebalo da se pojavi noćas, u toku noći ili ujutru u beogradu. Što se tiče njega, on je pravi vojnik, pravi zvezdin vojnik koji je vredno radio i oporavljao se u americi. Oporavio se 90%. Ja mislim da će on brzo da se priključi takmičarskoj ekipi zvezde".

Tema su bili i mladi zvezdaši koji trenutno nisu deo kluba, jer sreću traže "preko bare" – Andrej Kostić i Nikola ho.

"Što se tiče Kostića, mi sa njim imamo takav dogovor da u suštini ako bude hteo da se vrati u Srbiju, u Evropu, da je zvezda prvi tim sa kojim treba da razgovara. Imamo takav dogovor i sa Topićem. Cela Evroliga, kompletna Evroliga ima problem sa odlaskom mlade dece u Ameriku. Mi nismo imali nikakve sastanke po pitanju toga sem video pozive sa čelnicima Evrolige i na tome bi trebalo tokom ove godine da se poradi ne bismo li uspeli da zadržimo tu decu koja su talentovana kod nas".

A, što se tiče ciljeva...

"To sam rekao na početku sezone da bih bio zadovoljan da budemo među osam ekipa Evrolige, a onda da probamo da idemo na Fajnal-for. Promenio sam mišljenje od tada. Ekipa raste pozitivno, ekipa dobro igra, dobili smo još neke igrače koji mogu da doprinesu kvalitetnoj i dobroj igri Zvezde u Evropi i biću zadovoljan samo plasmanom na Fajnal-for", podvukao je Drčelić.

Autor: Jovana Nerić