TUGA! Umro Davide Ticano

Preminuo je predsednik Međunarodnog komiteta Mediteranskih igara (ICMG), Davide Ticano.

Davide Tizzano, 57-godišnji italijanski sportista, dvostruki olimpijski šampion u veslanju i svetski šampion u jedrenju, koji je takođe bio predsednik Italijanskog veslačkog saveza. Tizzano je na ovu funkciju izabran pre nešto više od godinu dana, nasledivši Giuseppea Abbagnalea.

Njegova smrt u Napulju izazvala je duboko žaljenje u italijanskim sportskim krugovima. Luciano Buonfiglio, predsednik Italijanskog olimpijskog komiteta (CONI), rekao je: „Gubimo velikog šampiona i velikog lidera.“

Tizzano je svoju sportsku karijeru započeo u Circolo Canottieri Napoli, a potom se preselio u Umbriju, na jezero Piediluco, gde je trenirao sa nacionalnim timom za najveća takmičenja. Bio je poznat kao strastveni menadžer i kreator spektakularnih trka, a njegova smrt ostavlja veliki trag u italijanskom veslanju i jedrenju.

Autor: Marija Radić