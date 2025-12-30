SNIMAK OD KOJEG SVI STREPE: Pogledajte kako je saigrač povredio Nikolu Jokića! (VIDEO)

Nikola se privijao od bolova, odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj povredi.
Katastrofalne vesti stigle su rano jutros iz Amerike.
Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, doživeo je povredu kolena na utakmici protiv Majamija.
⚠️⚠️⚠️ URGENTE— Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) 30. децембар 2025.
NIKOLA JOKIC ESTA FORA DO RESTANTE DA PARTIDA VS HEAT COM LESÃO NO JOELHO pic.twitter.com/Pgkxsrf3v6
U poslednjim sekundama prvog poluvremena, košarkaš Denvera Spenser Džons nehotice je stao na levu nogu Nikoli Jokiću i povredio ga tom prilikom. Nažalost, stradalo je koleno.
Nikola je odmah pao na parket i uhvatio se za nogu - previjao se od bolova, bilo je jasno da situacija nije nimalo naivna.
Ustao je sa bolnom grimasom na licu i šepajući otišao u svlačionicu i više se nije vraćao.
Autor: Jovana Nerić