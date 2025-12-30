AKTUELNO

Košarka

SNIMAK OD KOJEG SVI STREPE: Pogledajte kako je saigrač povredio Nikolu Jokića! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Nikola se privijao od bolova, odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj povredi.

Katastrofalne vesti stigle su rano jutros iz Amerike.

Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, doživeo je povredu kolena na utakmici protiv Majamija.

U poslednjim sekundama prvog poluvremena, košarkaš Denvera Spenser Džons nehotice je stao na levu nogu Nikoli Jokiću i povredio ga tom prilikom. Nažalost, stradalo je koleno.

Nikola je odmah pao na parket i uhvatio se za nogu - previjao se od bolova, bilo je jasno da situacija nije nimalo naivna.

Ustao je sa bolnom grimasom na licu i šepajući otišao u svlačionicu i više se nije vraćao.

pročitajte još

POVREDIO SE NIKOLA JOKIĆ! Saigrač mu stao na nogu - stradalo koleno: U Denveru vlada opšta panika! (VIDEO)

Autor: Jovana Nerić

#Koleno

#Košarka

#NBA

#Nikola Jokić

#povreda

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

'ON JE JEDNOSTAVAN DEČKO' Selektor Pešić OTKRIO kako je to trenirati Nikolu Jokića!

Fudbal

HRVATSKA U PROBLEMU: Bitan igrač se povredio i propustiće ostatak Evropskog prvenstva!

Košarka

'KADA SAM VIDEO NIKOLU JOKIĆA KAKO PLAČE...' Čuveni Italijan otkrio nepoznatu priču: Spomenuo je centra Denvera, ali i Miška Ražnatovića

Košarka

POGLEDAJTE REAKCIJU SRBINA KADA JE SAZNAO DA JE MVP! Snimak 'EUFORIČNOG' Jokića zapalio mreže - KAKAV JE ON CAR (VIDEO)

Domaći

SAVLADALE JE EMOCIJE! Milenu čestitka od sinova dovela do SUZA, pa poruka od MISTERIOZNE osobe uspela da joj vrati OSMEH NA LICE! Svi se pitaju o kome

Košarka

JOKIĆ ĆE ZBOG OVOGA DOŽIVETI NERVNI SLOM! Nikola će odlepiti kada vidi kako mu je saigrač JEDNIM POTEZIMA upropastio istorijsko veče (VIDEO)