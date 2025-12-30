SNIMAK OD KOJEG SVI STREPE: Pogledajte kako je saigrač povredio Nikolu Jokića! (VIDEO)

Nikola se privijao od bolova, odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnijoj povredi.

Katastrofalne vesti stigle su rano jutros iz Amerike.

Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, doživeo je povredu kolena na utakmici protiv Majamija.

⚠️⚠️⚠️ URGENTE



NIKOLA JOKIC ESTA FORA DO RESTANTE DA PARTIDA VS HEAT COM LESÃO NO JOELHO pic.twitter.com/Pgkxsrf3v6 — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) 30. децембар 2025.

U poslednjim sekundama prvog poluvremena, košarkaš Denvera Spenser Džons nehotice je stao na levu nogu Nikoli Jokiću i povredio ga tom prilikom. Nažalost, stradalo je koleno.

Nikola je odmah pao na parket i uhvatio se za nogu - previjao se od bolova, bilo je jasno da situacija nije nimalo naivna.

Ustao je sa bolnom grimasom na licu i šepajući otišao u svlačionicu i više se nije vraćao.

Autor: Jovana Nerić