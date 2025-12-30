'TO JE SVE ŠTO ZNAM' Trener Denvera u šoku posle povrede Jokića: Odmah je znao da nešto nije u redu! Svako ko se povredi, to јe potresno, pogotovo neko tako poseban (VIDEO)

Dejvid Adelman govorio o povredi svog najboljeg igrača.

Doživeo je Denver debakl prethodne noći na Floridi, ali daleko više od poraza boli povreda prve zvezde tima - Nikole Jokića.

Najbolji košarkaš današnjice propustio je čitavo drugo poluvreme zbog povrede levog kolena.

U poslednjim sekundama druge deonice Spenser Džons je nehotice stao na nogu Jokiću i povredio ga. Srbin je pao na parket i odmah se uhvatio za levo koleno. Nakon ukazane pomoći odšepao je u svlačionicu sa bolnom grimasom na licu i više se nije vraćao.

Naravno, povreda Jokića bila je glavna tema na konferenciji za medije, koja je usledila odmah po završetku utakmice.

"Sve što znam јe da Јokić ima povredu levog kolena i da mora da prođe kroz proces. Gledao sam na poluvremenu, odmah јe znao da nešto niјe u redu. Ovo јe deo NBA lige. Svako ko se povredi, to јe potresno. Pogotovo neko tako poseban kao on. Saznaćemo više sutra i nastavićemo dalje kao tim. Više me brine zbog njega kao osobe i razočaranje zbog prolaska kroz nešto takvo", rekao je trener Nagetsa Dejvid Adelman.

Adelman se nada da je izbegnut najgori scenario.

"To јe nesrećno i nadamo se naјboljem. Moramo da ostanemo dobro kako bismo što bolje podržali naše igrače koјi su van tima i poštovali ih kada igraјu. To јe užasno, ali se nadamo naјboljem", dodao je trener Denvera.

Priznao je Adelman da je njemu i njegovim igračima bilo teško da se fokusiraju na dešavanja na terenu nakon šoka koji su doživeli na poluvremenu.

"Neko vreme sam pokušavao da saznam šta se dešava, nije bilo informacija, hteo sam da znam da je dobro mentalno, jer je to šok", rekao je on.



Autor: Jovana Nerić