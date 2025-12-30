Vaterpolisti Srbije putuju 1. januara u Trebinje na završne pripreme za EP

Vaterpolisti Srbije otputovaće 1. januara u Trebinje na završne pripreme za predstojeće Evropsko prvenstvo, koje će od 10. do 25. januara biti održano u Beogradu, objavio je danas VSS.

U saopštenju VSS se navodi da će odmor reprezentativnih kandidata za EP, posle rada u Kragujevcu, Kranju i Atini trajati do 1. januara.

Vaterpolisti Srbije će tog dana otputovati u Trebinje na završne pripreme za EP, koje obuhvataju i turnir uz učešće Mađarske, Španije, Italije, Grčke i Francuske.

Selektor Srbije Uroš Stevanović u Trebinje vodi 18 vaterpolista. To su: golmani - Radoslav Filipović (Radnički), Milan Glušac (Novi Beograd), centri - Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN), bekovi - Sava Ranđelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Novi Beograd), spoljni igrači - Miloš Ćuk (Novi Beograd), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd), Vasilije Martinović (Novi Beograd), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Radnički) i Luka Gladović (Novi Beograd).

Turnir u Trebinju će biti održan od 3. do 5. januara. U grupi A su Srbija, Italija i Španija, dok će u grupi B biti Mađarska, Francuska i Grčka.

Vaterpolisti Srbije će 3. januara od 20.30 časova igrati protiv Italije, a dan kasnije sastaće se sa Španijom. Polufinala i mečevi za plasman na programu su 5. januara.

Srbija će na EP u Beogradu igrati u grupi C sa Holandijom, Španijom i Izraelom.

Autor: Jovana Nerić