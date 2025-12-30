Novi šok u Partizanu: Jovšić dobio otkaz, odluku doneo Predrag Mijatović

Nemanja Jovšić, dugogodišnji trener golmana Partizana, dobio je otkaz tokom zimske pauze. Odluku je, prema navodima medija, doneo potpredsednik kluba za sportska pitanja Predrag Mijatović.

Zimska pauza u Humskoj donela je novu buru. Stručni štab crno-belih ostao je bez Nemanje Jovšića, trenera golmana koji je više od decenije bio deo Partizana.

Prema informacijama Sport kluba, Jovšić je dobio otkaz, a vest je potvrdio i Mocart sport, navodeći da je odluku doneo lično Predrag Mijatović, glavni čovek zadužen za sportska pitanja u klubu.

Sve se, kako se navodi, odigralo bez prethodnog nagoveštaja, pa je odlazak Jovšića iznenadio javnost i navijače. Čovek koji je deset godina bio u klubu ovako je završio svoj dugogodišnji boravak, nakon što mu je Mijatović saopštio da više nije deo stručnog štaba.

Nemanja Jovšić, bivši čuvar mreže crno-belih, bio je jedan od najdugovečnijih članova trenerskog kadra, a njegov odlazak označava novu promenu u Partizanu tokom zimske pauze.

Autor: Dalibor Stankov