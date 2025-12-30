AKTUELNO

SJAJNA VEST ZA KOŠARKAŠA PARTIZANA UOČI GOSTOVANJA VALENSIJI! Bonga pred utakmicu u Evroligi saznao da je postao MVP

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Košarkaš Partizana Isak Bonga proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) 12. kola ABA lige, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Partizan je u Beogradu pobedio Split sa 110:74, a jedan od najzaslužnijih za trijumf crno-belih u ABA ligi bio je upravo Bonga.

On je za manje od 18 minuta provedenih na terenu upisao 17 poena, sedam skokova, tri asistencije i po dve ukradene lopte i blokade, što mu je donelo indeks korisnosti 29.

Partizan posle pete uzastopne pobede zauzima drugo mesto u Grupi A sa skorom 9/1.

U narednom kolu ABA lige, Partizan u Čačku igra protiv Borca.

Crno-beli će prethodno, ovog utorka igrati protiv Valensije kao gosti u 19. kolu Evrolige.

Autor: Jovana Nerić

