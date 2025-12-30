KATASTROFA SE NASTAVLJA... CRNO-BELI UPISALI I ČETVRTI UZASTOPNI PORAZ U EVROLIGI! Valensija u poslednjoj četvrtini iskoristila Partizanov raspad!

Košarkaši Partizana izgubili su večeras na gostujućem parketu od Valensije rezultatom 86:73 u sklopu 19. kola Evrolige.

Crno-beli su u meč ušli opterećeni nizom od tri uzastopna poraza, a poslednji udarac pretrpeli su na debiju Đoana Penjaroje, kada je Makabi u Beogradskoj areni slavio ubedljivim rezultatom 112:87.

Kao da to nije bilo dovoljno, crno-beli su i večeras nastupili ozbiljno oslabljeni, jer trener Penjaroja nije mogao da računa na Karlika Džonsa, Šejka Miltona, Pokuševskog, Bošnjakovića i Nakića.

Uprkos svim problemima, gosti iz Beograda su odlično otvorili utakmicu. Agresivna odbrana i gotovo savršen napad doneli su Partizanu seriju 7:0 na samom startu, a ubrzo je semafor pokazivao 13:4. Crno-beli su nastavili u istom ritmu i već posle pet minuta igre stigli do dvocifrene prednosti – 17:6.

Međutim, prednost nije dugo potrajala. Usledile su greške u napadu, što su domaćini iskoristili da se razigraju i brzo vrate u meč, prišavši na samo dva poena zaostatka. Penjaroja je bio primoran da zatraži tajm-aut, a Partizan je poenima u poslednjem napadu prve četvrtine uspeo da sačuva prednost i na prvu pauzu ode sa 22:18.

Druga deonica donela je veliku borbu. Partizan je ponovo pronalazio dobra rešenja u napadu, ali su propusti u odbrani omogućili domaćinu lake poene. Crno-beli su u jednom trenutku pobegli na +6, ali je Valensija sa dve vezane trojke poravnala rezultat na 35:35, da bi Monter potom doneo domaćima i prvo vođstvo na utakmici.

Ipak, Partizan je u završnici drugog perioda uspeo da se konsoliduje i lakim poenima izjednači, pa se na veliki odmor otišlo bez prednosti – 43:43.

Treća četvrtina protekla je u znaku potpune rezultatske neizvesnosti. Ekipe su se smenjivale u vođstvu, bez mogućnosti da se neko ozbiljnije odlepi.

Međutim, domaćin je u poslednjim trenucima deonice pogodio trojku uz zvuk sirene i u odlučujućih deset minuta ušao sa dva poena prednosti, te su tad svi pomislili da ćemo gledati dramu u poslednjoj četvrtini.

A dub to end the year on top of the standings!@valenciabasket I #EveryGameMatters pic.twitter.com/SS7yKNf6BS — EuroLeague (@EuroLeague) 30. децембар 2025.

A drame nije bilo, pošto se na terenu samo domaćin pitao za apsolutno sve.

Crno-beli su se potpuno raspali, ubacili su samo 10 poena, što su domaćini iskoristili i na kraju ubedljivo slavili.

Partizan sada ima šest pobeda i 13 poraza na pretposlednjem 19. mestu na tabeli, a Valensija je prva sa 13/6.

U sledećem kolu Partizan će 6. januara igrati na gostujućem terenu protiv Monaka, a Valensija će u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde.

Autor: A.A.