Tuga! Miroslav Zeman umro tokom praznika

Proslavljeni rvač Miroslav Zeman preminuo je na Božić u 79. godini, saopštio je u utorak Češki rvački savez! Zeman je ostavio dubok trag u češkom rvanju, a najveći uspeh u karijeri ostvario je na Olimpijskim igrama 1968. godine u Meksiko Sitiju, gde je u grčko-rimskom stilu, u lakoj kategoriji, osvojio bronzanu medalju.

Na putu do odličja zabeležio je četiri pobede, a u tesnim porazima na poene izgubio je od Nemca Lakura i Bugara Kirova, kasnijeg olimpijskog šampiona, zauzevši treće mesto u konkurenciji 23 takmičara. Četiri godine kasnije, na Olimpijskim igrama u Minhenu, završio je na četvrtom mestu, ostavši bez medalje nakon još jednog poraza od favorizovanog Kirova.

- Sa dubokom tugom primili smo vest da nas je tokom božićnih praznika zauvek napustio Miroslav Zeman, jedna od najznačajnijih ličnosti češkog rvanja. Naš sport izgubio je čoveka koji mu je posvetio veliki deo svog života, energije i srca - navodi se u objavi Saveza na društvenim mrežama.

Zeman je rvanjem počeo da se bavi sa 14 godina. Tokom karijere osvojio je više domaćih titula, a na Svetskom prvenstvu 1967. godine zauzeo je šesto mesto. Profesionalnu karijeru završio je 1973. godine, posle Evropskog prvenstva u Helsinkiju, gde je bio peti, nakon čega je zbog zdravstvenih problema morao da se povuče iz sporta.

- Za životni doprinos rvanju, Zeman je u oktobru 2025. godine primljen u Kuću slavnih Češkog rvačkog saveza, čime je trajno svrstan među najistaknutije ličnosti ovog sporta - saopštila je ta organizacija.

