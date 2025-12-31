AKTUELNO

Ostali sportovi

Tuga! Miroslav Zeman umro tokom praznika

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Proslavljeni rvač Miroslav Zeman preminuo je na Božić u 79. godini, saopštio je u utorak Češki rvački savez! Zeman je ostavio dubok trag u češkom rvanju, a najveći uspeh u karijeri ostvario je na Olimpijskim igrama 1968. godine u Meksiko Sitiju, gde je u grčko-rimskom stilu, u lakoj kategoriji, osvojio bronzanu medalju.

Na putu do odličja zabeležio je četiri pobede, a u tesnim porazima na poene izgubio je od Nemca Lakura i Bugara Kirova, kasnijeg olimpijskog šampiona, zauzevši treće mesto u konkurenciji 23 takmičara. Četiri godine kasnije, na Olimpijskim igrama u Minhenu, završio je na četvrtom mestu, ostavši bez medalje nakon još jednog poraza od favorizovanog Kirova.

- Sa dubokom tugom primili smo vest da nas je tokom božićnih praznika zauvek napustio Miroslav Zeman, jedna od najznačajnijih ličnosti češkog rvanja. Naš sport izgubio je čoveka koji mu je posvetio veliki deo svog života, energije i srca - navodi se u objavi Saveza na društvenim mrežama.

Zeman je rvanjem počeo da se bavi sa 14 godina. Tokom karijere osvojio je više domaćih titula, a na Svetskom prvenstvu 1967. godine zauzeo je šesto mesto. Profesionalnu karijeru završio je 1973. godine, posle Evropskog prvenstva u Helsinkiju, gde je bio peti, nakon čega je zbog zdravstvenih problema morao da se povuče iz sporta.

- Za životni doprinos rvanju, Zeman je u oktobru 2025. godine primljen u Kuću slavnih Češkog rvačkog saveza, čime je trajno svrstan među najistaknutije ličnosti ovog sporta - saopštila je ta organizacija.

Autor: Marija Radić

#Božić

#Rvanje

#Smrt

#Sport

#miroslav zeman

#Češka

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Aleksandar Komarov osvojio zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u rvanju

Ostali sportovi

Novak čestitao KUBANSKOM RVAČU! Podvig koji je napravio 41-godišnji Mihain ODUŠEVIO je Đokovića

Ostali sportovi

Filmska ljubavna priča Rusa koji je doneo zlato Srbiji u Zagrebu: Zbog devojke NAPUSTIO RUSKU GARDU I PRESELIO SE U KRAGUJEVAC

Ostali sportovi

Poznato kada i zašto je Datunašvili napustio Srbiju! Oglasio se Rvački savez: Sada prolazi kroz pakao!

Fudbal

NAVIJAČI TUGUJU! PREMINULA LEGENDA REAL MADRIDA I ŠPANSKE REPREZENTACIJE! Igrao je čuveni meč protiv Partizana, ostavio je neizbrisiv trag!

Ostali sportovi

SRBIJA NA NEVEROVATAN NAČIN OSTALA BEZ ŠESTE MEDALJE: Cabolov poveo, a onda je Amerikanac izvršio pritisak na sudije