Uspešna sportska godina za sportiste Čukarice! Đorđe Bulić: U 2025. godini podigli smo lestvicu visoko, ali to nas ne opterećuje

Za sportiste sa Čukarice, 2025. godina ostaće upisana kao jedna od najuspešnijih.

Tokom cele godine, kroz kontinuiranu podršku i unapređenje sportskih uslova, stvoren je ambijent u kojem su sportisti i klubovi mogli da ostvare vrhunske rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni.

Brojni uspesi još jednom su potvrdili da se ovde razvijaju sportisti koji stižu do samog vrha srpskog i svetskog sporta. Posebno priznanje stiglo je kroz izbor Angeline Topić za najbolju sportistiku Srbije u izboru Olimpijskog komiteta Srbije, čime je krunisana još jedna izuzetna sezona ove mlade atletičarke.

Tim povodom oglasio se član Veća za sport Gradske opštine Čukarica Đorđe Bulić istakavši da je uspeh Angeline Topić potvrdio kvalitet rada i sportskog potencijala koji postoji na lokalnom nivou.

„Angelina Topić nije samo najbolja sportistkinja Srbije – ona je dokaz da se ovde stvaraju sportisti svetskog formata. Njeni rezultati su plod izuzetnog talenta, ogromnog rada i velikog porodičnog odricanja“, naručio je Bulić.

Među sportistima koji su obeležili ovu godinu ističe se i Bojana Milenković, osvajačica zlatne medalje sa reprezentacijom Srbije na Svetskom prvenstvu 2022. godine, koja već punu deceniju velikom posvećenošću nastupa u dresu nacionalnog tima.

„Bojana Milenković je primer sportske koja godinama, bez velike buke, daje maksimum za reprezentaciju. Deset godina kontinuiteta na najvišem nivou govori više od bilo koje statistike“, naglasio je Bulić.

Zapažene rezultate tokom 2025. godine ostvarili su i reprezentativci Srbije u veslanju. Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju u disciplini dubl skul na Svetskom prvenstvu u Šangaju, dok su Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja u disciplinama dvojac bez kormilara zauzele peto mesto na svetu.

Pored individualnih uspeha, zapažen je i rad sportskih kolektiva, među kojima se izdvajaju Karate klub Pobednik 011, Karate klub Roda, Kik-boks klub Petrus, FK Čukarički i Karate klub Lola.

Govoreći o planovima za naredni period, Bulić je istakao da rezultati iz 2025. godine predstavljaju snažan temelj za dalji razvoj sporta.

„U 2025. godini podigli smo lestvicu visoko, ali to nas ne opterećuje. U 2026. ulazimo još organizovaniji i sa većim ambicijama, sa jasnim ciljem da se nastavi kontinuitet dobrih rezultata“, zaključio je Bulić.