STAO NA NOGE NAKON JEZIVE POVREDE! Objavljen snimak Nikole Jokića kako HRAMLJE koji je čak i navijače zabolelo - Stigle i nove procene lekara (VIDEO)

Denver Nagetsi su bez Nikole Jokića savladali Toronto Reptorse sa 106:103. On je snimljen na utakmici, vidljivo je da hramlje, ali se svi raduju što ne mora da koristi štake.

Sjajnu partiju je pružio Jonas Valančijunas, ali se čak i on povredio. Nagetsi (23–10) su promašili 12 od poslednjih 15 šuteva iz igre, ali su se izvukli sa neurednom pobedom u svojoj prvoj utakmici bez Jokića — uz cenu gubitka još jednog centra. Holms II završio je meč kao najzdravija preostala opcija Denvera na poziciji pet. Situacija sa Jokićem nije naivna, već je poznato i koliko će pauzirati.

Wow.

Big Fella moving around quite swimmingly.

Latest update NOW on @AltitudeTV pic.twitter.com/jdXcRvVWWd — Vic Lombardi (@VicLombardi) 31. децембар 2025.

Vik Lombardi, poznati novinar koji prati Denver, objavio je snimak na kom Jokić hramlje, što je poslednje što navijači žele da vide. Ipak, raduje što nema štaka. Onda se javio i otkro Brajan Saterer sa pozitivnijim uglom.

This is VERY positive to see him not using crutches. Means the bone bruising isn’t severe enough to need full off loading. 👍👍 https://t.co/GPr2i2F943 — Brian Sutterer MD (@BrianSuttererMD) 01. јануар 2026.

Prve procene doktora

NBA je u ponedeljak uveče doživeo veliki udarac kada je, po opštem mišljenju najbolji igrač lige, Nikola Jokić, pao zbog očigledne povrede levog kolena. Dok su Denver Nagetsi čekali rezultate magnetne rezonance (MRI) trostrukog MVP-ja, doktor sportske medicine i stručnjak za povrede Brajan Saterer analizirao je snimke trenutka kada je Jokić pao u utakmici protiv Majami Hita, kao i mogućnost da je doživeo tešku povredu prednjeg ukrštenog ligamenta (ACL).

„Optimističniji sam nego pesimističan kada je u pitanju povreda Nikole Jokića“, napisao je Saterer na mreži X, uz podeljen YouTube video u kojem analizira Jokićevu povredu.

Za početak, Saterer je rekao da je „pozitivan znak“ to što su Nagetsi Jokića označili kao „neizvesnog“ nakon što je napustio teren u ponedeljak uveče, umesto da su ga odmah otpisali za nastavak, jer bi to drugo ukazivalo na mnogo katastrofalniju povredu.

