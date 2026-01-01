AKTUELNO

CECA, NIKOLA JOKIĆ I SRBIJA: Pogledajete kako su iz Denvera čestitali Novu godinu (VIDEO)

Izvor: Novosti.rs, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Na jako zanimljiv način Amerikanci su odlučili da čestitaju Novu godinu svojim pratiocima.


Naime, najpoznatiji Tviter nalog koji prati Denver "DNVR Nugets" je na malo drugačiji način čestitao praznike.

U centru pažnje je naravno Nikola Jokić, trostruki MVP NBA lige i najbolji igrač današnjice.

Iskorišćen je snimak tokom letnje pauze iz 2023. godine kada je Jokić bio na odmoru u Srbiji. Nikola u dobrom raspoloženju stoji na stolici i peva.

Čuje se da je u pitanju kompozicija „Šta je to u tvojim venama“ pevačice Svetlane Ražnatović Cece.

Autor: S.M.

#Denver

#Nikola Jokić

#ceca

#čestitka

