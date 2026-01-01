AKTUELNO

Ostali sportovi

SVET SRPSKOG TENISA ZAVIJEN U CRNO: Preminula legenda ovog sporta u našoj zemlji

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Foto: Teniski Savez Srbije ||

Tužne vesti pogodile su svet srpskog tenisa na startu 2026. godine.

Teniski savez Srbije obavestio je javnost kako je prvog dana nove godine preminuo Tibor Demeter (1947-2026).

TSS se oglasio saopštenjem u kom je istakao sledeće:

- Teniski svet je na startu 2026. godine ostao bez čoveka koji je živeo tenis, kao i teniski savezi Srbije i Vojvodine, i njegov subotički Spartak.

Nijedan sport ne može da funkcioniše bez osnovnih pravila, a naš Tibi je deo sebe utkao u svaki takmičarski pravilnik saveza, u karijere sudija koji su vodili mečeve u našoj zemlji, ispratio svakog trenera i igrača koji su osetili miris Dudove šume. Pokazao je svima kako se uspešno organizuju državna prvenstva, domaći i međunarodni turniri, po kojima je njegov Spartak bio nadaleko poznat i van granica Srbije, a i kako se organizuje rad u velikom klubu.

Uvek raspoložen za šalu, bio je enciklopedija subotičkog, srpskog i jugoslovenskog tenisa. Imao je u džepu po anegdotu za svako ime i lik koji su prošli kroz Spartakove terene i strukture Teniskog saveza Srbije. Malo je reći da je bio jedna od omiljenih ličnosti srpskog tenisa. U tenisu je ostavio direktne naslednike, sinove, koji nastavljaju da učvršćuju tenisku dinastiju Demeter sopstvenim dostignućima.

Vreme i mesto sahrane Tibora Demetera biće naknadno objavljeni - stoji u saopštenju Teniskog saveza Srbije.

Autor: Marija Radić

#Srbija

#Tenis

#Teniski savez Srbije

#Tibor Demeter

#klub

POVEZANE VESTI

Hronika

BOKSER UMRO POSLE BRUTALNOG NOKAUTA: Lekari su mu se 3 dana borili za život, ali nije bilo spasa

Fudbal

PREMINULA LEGENDA PARTIZANA: Više od decenije radio sa crno-belima, klub saopštio tužnu vest

Ostali sportovi

PREMINULA LEGENDA SPORTA I VELIKI ŠAMPION: Ceo svet zavijen u crno!

Ostali sportovi

Preminula bivša olimpijska šampionka - Olga je bila jedini živi sportista koji je osvojio zlato u Melburnu

Fudbal

Stravična tragedija potresla sportski svet - Fudbalera pregazio kamion

Fudbal

SMRT POTRESLA FUDBALSKI SVET - Preminuo čuveni menadžer koji je ostavio veliki trag u Premijer ligi!