OTKRIVENA DUGO ČUVANA TAJNA ANE IVANOVIĆ I BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA: Evo šta su krili više od godinu dana...

Razvod Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bila je jedna od glavnih vesti prethodne godine.

Sve je puklo na proleće, u aprilu, a kako prenose nemački magazin BUNTE, a potvrđuje i BILD, Ana i Bastijan su prestali da žive zajedno još dva meseca pre toga.

I upravo zbog razvoda, u javnost je isplivala jedna tajna koju su Ana i Švajni dugo čuvali od očiju javnosti.

O njihovoj deci se malo toga znalo, bilo je poznato da se nastariji sin zove Luka, a srednji Leon, dok ime najmlađeg deteta, rođenog u maju 2023. godine, nije isplivalo u javnost.

Ipak, kako su nemački mediji preneli u objavi o razvodu, trećem detetu su Ana i Bastijan dali ime Teo i tako je ova porodična tajna postala poznata širem auditorijumu.

U pitanju je muško ime nastalo od imena Teodor ili Doroteo, izvorno je grčkog porekla, a ima značenje "Božji dar".

Autor: Marija Radić