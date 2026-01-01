Šta nas čeka u sportskoj 2026. godine: Vaterpolisti prvi 'napadaju' zlato na EP u Areni

Najvažniji sportski događaj u 2026. godini, Svetsko prvenstvo, proteći će bez Srbije, ali će fudbaleri imati na jesen velike izazove u A Ligi nacija, a pre njih će medalju juriti vaterpolisti na Evropskom prvenstvu u Beogradu, košarkaši da se plasiraju na Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine, a rukometaši da pokušaju da prijatno iznenade na EP koje startuje za samo 15 dana.

Prvi timski sport koji će na veliku scenu je vaterpolo. Beograd je domaćin Evropskog prvenstva od 10. do 25. januara, a izabranici Uroša Stevanovića će pokušati da repriziraju 2016. kad je Srbija takođe u Beogradu postala prvak Evrope. Aktuelnim olimpijskim šampionima neće biti nimalo lako da se popnu na krov Evrope, jer će konkurencija biti izuzetno jaka. Kandidati za najviši plasman su uz Srbiju i aktuelni evropski i svetski prvak Španija, kao i Mađarska, Hrvatska, Grčka, Italija i Crna Gora.

Rukometaši će igrati na Evropskom prvenstvu koje će se od 15. januara do 1. februara biti odigrano u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. Srbija nije imala sreće u žrebu, svrstana je u Grupu A sa Španijom, Nemačkom i Austrijom, a samo dve selekcije idu dalje, pa bi sam plasman u drugu fazu biti veliki uspeh.

Fudbaleri će zbog neodlaska na Mundijal prvu zvaničnu utakmicu u A Ligi nacija odigrati tek u septembru, a s kim će biti u grupi, saznaće na žrebu 12. februara. Pre toga će izabranici Veljka Paunovića odigrati po dve prijateljske utakmice u martu i junu, ali će imena rivala biti naknadno objavljeni.

Kad je u pitanju klupski fudbal, Crvena zvezda je jedini predstavnik na međunarodnoj sceni, a 22. i 29. januara će odigrati poslednja dva meča grupne faze Lige Evrope. Prvo će u goste Malmeu, pa će dočekati Seltu, a s obzirom da ima 10 bodova iz šest kola Zvezda je na korak od plasmana među prva 24 kluba što garantuje nastavak evropske sezone.

Fudbalerke Srbije će u 2026. godini debitovati u A Ligi nacija, takmičenju koje će biti istovremeno i kvalifikaciono za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Brazilu. Srpkinje su svrstane u Grupu A1 Lige nacija i igraće protiv Švedske, Italije i Danske. Samo prvoplasirana selekcija će direktno na Mondijal, a drugoplasirana i trećeplasirana će u baraž. Utakmice Lige nacija će se igrati od marta do juna.

Teniska sezona počinje već prvih dana 2026. godine, a prvo veliko takmičenje je Australijan open, koji startuje 12. januara, gde će Novak Đoković pokušati da osvoji 25. grend slem. Đoković je čak 10 puta osvajao grend slem u Melburnu, poslednji put 2023. godine, a iako su favoriti branilac titule Janik Siner i Karlos Alkaraz, Đoković je u Australiji mnogo puta pokazao da može do trona čak i kad pre turnira nije u najužem krugu kandidata za pehar.

Tenisku Dejvis Kup reprezentaciju od 5. do 8. februara očekuje gostovanje Čileu, u prvom kolu, a ukoliko pobede, izabranici Viktora Troickog će za plasman na završni turnir igrati protiv Španije u septembru.

Zimske Olimpijske igre će se održati u Milanu i Kortini D'ampeco od 6. do 22. februara, ali Srbija neće imati predstavnike.

Košarkaši Srbije su uspešno započeli kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine, sa dve pobede u Grupi C, ali je tek očekuju veliki izazovi dva meča protiv vicešampiona Evrope Turske, 27. februara u Beogradu, a 2. marta u Turskoj. U grupi su još i Švajcarska i Bosna i Hercegovina, a prva faza se završava utakmicama u julu, baš protiv te dve selekcije. U drugu fazu će tri prvoplasirane selekcije, ali se svi bodovi prenose u drugu fazu u kojoj se Grupa C ukršta sa Grupom D u kojoj su Litvanija, Italija, Island i Velika Britanija. Iz druge faze, koja počinje na jesen, na Svetsko prvenstvo će samo tri prvoplasirane selekcije.

Košarkašice Srbije će u 2026. godini juriti plasman na Evropsko prvenstvo koje će se u 2027. godini igrati u Belgiji, Finskoj, Litvaniji i Švedskoj. Srpkinje su takmičenje u Grupi G počele sa dve pobede, proti Portugala i Islanda, a imajući u vidu da dve selekcije idu u drugu fazu kvalifikacija, za očekivati je da izabranici Miloša Pavlovića stignu do druge faze kvalifikacija.

Kad je u pitanju odbojka, i žensku i mušku selekciju očekuju Evropska prvenstva. Odbojkašice će igrati na EP od 21. avgusta do 6. septembra u Azerbejdžanu, Češkoj, Švedskoj i Turskoj. Srpkinje će grupnu fazu igrati u Brnu, u Grupi B, sa domaćinom Češkom, Austrijom, Ukrajinom, Bugarskom i Grčkom.

Odbojkaši će igrati na EP koje će se od 9. do 26. septembra igrati u Italiji, Rumuniji, Finskoj i Bugarskoj. Srbija je svrstana u Grupu C u Tampereu sa domaćinom Finskom, kao i Danskom, Holandijom, Bugarskom i Estonijom.

Kad je u pitanju atletika, Svetsko prvenstvo u dvorani je na programu u poljskom gradu Torunu od 20. do 22. marta, a Evropsko prvenstvo će se održati u engleskom gradu Birmingemu od 10. do 16. avgusta. Šansu da donesu medalje Srbiji na ta dva velika takmičenja imaće Angelina Topić i Adriana Vilagoš.

Autor: Marija Radić