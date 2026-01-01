AKTUELNO

Fudbal

Francuski fudbaler povređen u jezivoj nesreći u švajcarskom skijalištu: Ima teške opekotine (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Police Cantonale Valaisanne ||

Mladi fudbaler francuskog kluba Mec nalazi se među povređenima u stravičnoj nesreći u švajcarskom skijalištu, u kojoj je život izgubilo najmanje 40 ljudi, dok je više od 100 povređeno. Naime, reč je o francuskom fudbaler Taris Dos Santosu (19), član omladinskog pogona tamošnjeg Meca.

Kako se navodi, Dos Santos je teško povređen u eksploziji i požaru koji su izbili u baru u švajcarskom skijaškom centru "Crans-Montana", saopštio je njegov klub.

Prema navodima kluba, Dos Santos je zadobio teške opekotine i trenutno se nalazi na lečenju u Nemačkoj, gde mu je pružena specijalizovana medicinska pomoć. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije detaljnije saopšteno.

On je jedan od prvih identifikovanih povređenih, dok identiteti većine od 115 povređenih i najmanje 40 stradalih još uvek nisu zvanično objavljeni. Švajcarske vlasti nastavljaju identifikaciju žrtava i istragu kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.

Ambasade Srbije u Švajcarskoj oglasila se povodom požara u Kran-Montani: Na OVE brojeve možete dobiti potrebne informacije

Autor: Marija Radić

