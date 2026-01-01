Francuski fudbaler povređen u jezivoj nesreći u švajcarskom skijalištu: Ima teške opekotine (FOTO)

Mladi fudbaler francuskog kluba Mec nalazi se među povređenima u stravičnoj nesreći u švajcarskom skijalištu, u kojoj je život izgubilo najmanje 40 ljudi, dok je više od 100 povređeno. Naime, reč je o francuskom fudbaler Taris Dos Santosu (19), član omladinskog pogona tamošnjeg Meca.

Kako se navodi, Dos Santos je teško povređen u eksploziji i požaru koji su izbili u baru u švajcarskom skijaškom centru "Crans-Montana", saopštio je njegov klub.

Prema navodima kluba, Dos Santos je zadobio teške opekotine i trenutno se nalazi na lečenju u Nemačkoj, gde mu je pružena specijalizovana medicinska pomoć. Njegovo zdravstveno stanje za sada nije detaljnije saopšteno.

👤 Tahirys Dos Santos fait parti des Français qui ont été blessés dans l'incendie mortel de Crans-Montana, en Suisse, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Son agent Christophe Hutteau a donné de premières nouvelles du joueur de Metzhttps://t.co/RE04swX6CO — RMC Sport (@RMCsport) 01. јануар 2026.

On je jedan od prvih identifikovanih povređenih, dok identiteti većine od 115 povređenih i najmanje 40 stradalih još uvek nisu zvanično objavljeni. Švajcarske vlasti nastavljaju identifikaciju žrtava i istragu kako bi se utvrdio tačan uzrok nesreće.

pročitajte još Ambasade Srbije u Švajcarskoj oglasila se povodom požara u Kran-Montani: Na OVE brojeve možete dobiti potrebne informacije

Autor: Marija Radić