AKTUELNO

Košarka

SAGA SE NASTAVLJA! Grci otkrili da Partizan dobija DUPLO VIŠE NOVCA za Tajrika Džonsa: Amerikanac jednom nogom zakoračio u Pirej?!

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Saga oko odlaska Tajrika Džonsa iz Partizana se nastavlja! Američki centar nije zadovoljan među crno-belima, a interesovanje Evroligaša, pre svega Olimpijakosa, dodatno je ubrzalo njegovu želju da napusti klub, pa je raskid saradnje, čini se, neminovan.

Tako, grčki portal Thrylos24.gr, iznosi nove detalje po kojima je Olimpijakos, kako se očekuje, na korak od dovođenja američkog košarkaša Tajrika Džonsa.

Prema njihovim informacijama, tokom četvrtka je ostvarena ključna komunikacija sa srpskom stranom, čime je razjašnjena situacija, i Džons bi uskoro trebalo da postane član Olimpijakosa. Pirejci će isplatiti otkup ugovora u visini od oko 400.000 evra, kako bi igrač mogao da se oslobodi i potpiše ugovor sa grčkim klubom.

Pokušaj Partizana da uključi i Makabi u pregovore radi eventualnog nadmetanja nije se realizovao, jer izraelski klub nije pokazao stvarno interesovanje.

Prema dostupnim informacijama, ugovor će trajati 2,5 godine, sa primanjima od oko 1 milion evra za ovu sezonu, sa perspektivom da porastu do 1,5 miliona evra od naredne sezone.

Zvanične objave očekuju se uskoro, a Olimpijakos ne pokazuje zabrinutost – Tajrik Džons je spreman da se pridruži timu i stigne u Pirej.

Autor: Iva Besarabić

#Grčka

#KK Partizan

#Tajrik Džons

#pirej

#transfer

POVEZANE VESTI

Sport

Čistka u Humskoj: Ovi igrači napuštaju Partizan, klubovi kao hijene obleću oko crno-belih

Košarka

I Ostoja Mijailović napušta Partizan? Na pomolu novi šok iz Humske

Košarka

PARTIZAN VEĆ PRONAŠAO ZAMENU ZA TAJRIKA DŽONSA?! Nastupao je u NBA ligi, iskusni srpski stručnjak ga odlično poznaje!

Fudbal

NEVEROVATNA PONUDA! Partizan odbio milone za Saldanju

Zadruga

PRIZNALA POGLEDE! Uroš poriče da gleda u Aneli! Stanislav svestan sebe i smatra da nema prostora za ljubomoru, Maja ponosna na svog dečka: Pored sebe

Zadruga

NOVI DAN, NOVA DRAMA! Miljana i Zola ponovo zaratili, on joj pobacao sve stvari, pa dobio DUPLO zauzvrat! (VIDEO)