SAGA SE NASTAVLJA! Grci otkrili da Partizan dobija DUPLO VIŠE NOVCA za Tajrika Džonsa: Amerikanac jednom nogom zakoračio u Pirej?!

Saga oko odlaska Tajrika Džonsa iz Partizana se nastavlja! Američki centar nije zadovoljan među crno-belima, a interesovanje Evroligaša, pre svega Olimpijakosa, dodatno je ubrzalo njegovu želju da napusti klub, pa je raskid saradnje, čini se, neminovan.

Tako, grčki portal Thrylos24.gr, iznosi nove detalje po kojima je Olimpijakos, kako se očekuje, na korak od dovođenja američkog košarkaša Tajrika Džonsa.

Prema njihovim informacijama, tokom četvrtka je ostvarena ključna komunikacija sa srpskom stranom, čime je razjašnjena situacija, i Džons bi uskoro trebalo da postane član Olimpijakosa. Pirejci će isplatiti otkup ugovora u visini od oko 400.000 evra, kako bi igrač mogao da se oslobodi i potpiše ugovor sa grčkim klubom.

Pokušaj Partizana da uključi i Makabi u pregovore radi eventualnog nadmetanja nije se realizovao, jer izraelski klub nije pokazao stvarno interesovanje.

Prema dostupnim informacijama, ugovor će trajati 2,5 godine, sa primanjima od oko 1 milion evra za ovu sezonu, sa perspektivom da porastu do 1,5 miliona evra od naredne sezone.

Zvanične objave očekuju se uskoro, a Olimpijakos ne pokazuje zabrinutost – Tajrik Džons je spreman da se pridruži timu i stigne u Pirej.

