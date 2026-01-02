Saša Obradović pred Efes: Čeka nas teška utakmica u zanimljivom terminu

Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama. I njima su kao i nama povrede ugrozile rezultat i ambicije, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović uoči utakmice protiv Efesa u Evroligi.

Zvezda gostuje turskom timu sutra od 18 sati, a Obradović će moći da računa na Ognjena Dobrića i Čimu Monekea.

U prethodnom periodu su pokazali različita lica, ali defnitivno vrlo dobra ekipa. Promenili su trenera, imali su vremena da se odmore i reorganizuju, kao i da treniraju zajedno. Zanimljiv izazov i teška utakmicu u zanimljivom terminu 2. januara, ali kao što uvek govorim moramo da vodimo računa o nama, znamo odakle nam preti najveća opasnost, a to su bekovske pozicije. Poslednje ne i najnevažnije, pitanje je i stila način na koji igraš, kao što smo izgledali na poslednjoj utakmici sa Cedevitom, istakao je Obradović.

Zvezda duel u Istanbulu dočekuje sa skorom 10-8, dok Efes ima 6-12.

Džordan Nvora rekao je da očekuje zanimljivu utakmicu protiv bivšeg tima.

Odlična ekipa, popunjena na svim mestima. Znam ih dobro, igrao sam tamo prošle sezone i biće mi drago da vidim neke svoje bivše saigrače. Mogu mnogo, imaju veliki roster i kvalitet, istina i problema sa povredama, sada je tu i novi trener. Borićemo se i treba da se držimo našeg plana i naše igre, poručio je Nvora.