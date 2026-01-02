Cicipas: Razmišljao sam o povlačenju iz tenisa zbog bolova u leđima

Grčki teniser Stefanos Cicipas izjavio je da je razmišljao o povlačenju iz tenisa zbog bolova koje je osetio u leđima tokom 2025. godine.

Cicipas je zbog povrede leđa od avgusta prošle godine odigrao samo dva meča u Dejvis kupu, a trenutno se nalazi na 36. mestu na ATP listi.

Najviše sam uzbuđen da vidim kako će moja leđa reagovati na moj trenutni trening. Moja najveća briga je bila da li mogu da završim meč. Pitao bih se: 'Mogu li da odigram još jedan meč bez bolova?'. Baš sam se uplašio nakon poraza na US openu. Nisam mogao da hodam dva dana. Tada ponovo razmislite o budućnosti svoje karijere, rekao je Cicipas, a prenosi Bi-Bi-Si.

On je naveo da ga je povreda proganjala poslednjih osam meseci i dodao da je zadovoljan svojim trenutnim planom oporavka nakon što je završio pet nedelja vansezonskih treninga bez bolova.

Moja najveća pobeda za 2026. godinu bi bila to što ne moram da brinem o završavanju mečeva. Odličan je osećaj saznanja da sam imao predsezonske pripreme bez bolova - nadam se da će tako i ostati. Želim da ispunim očekivanja za 2026. godinu i Junajted kup. Uložio sam trud. Najvažnije je potpuno verovanje da mogu da se vratim tamo gde sam bio. Učiniću sve da to uradim, izjavio je grčki teniser.

Cicipas će igrati za Grčku na predstojećem Junajted kupu, koji će se održati u Pertu i Sidneju od 2. do 11. januara.