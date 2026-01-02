AKTUELNO

Košarka

ŽESTOKI UDAR NA LUKU DONČIĆA! Legendarni košarkaš poludeo u prenosu uživo kada je video šta Slovenac radi

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Jessie Alcheh ||

Luka Dončić je najbolji strelac NBA sa 33,5 poena po utakmici, a uz to ima i 8,7 asistencija i 8,2 skokova u proseku.

Ono što se s vremena na vreme zamera Slovencu jeste njegova igra u odbrani.

Sam košarkaš je priznao da je to nešto na čemu bi trebalo da radi, a zbog jedne situacije na utakmici Los Anđeles Lejkersa protiv Detroita legendarni Redži Miler je burno reagovao.

"Pogledajte Luku. Luka, u redu je da se malo pomeriš i pomogneš u odbrani. A šta on radi? Samo podiže ruke u vazduh. Ovo bi za mene bilo frustrirajuće", rekao je Miler.

Možda nije uvek defanzivac na najvišem nivou, ali kada je reč o konkretnoj situaciji, Slovenac je podigao ruke jer je njegov saigrač prilikom pokušaja da odbrani koš dobio lakat u glavu.

Autor: Iva Besarabić

#Košarka

#LA Lakers

#Luka Dončić

#nba liga

#slovenac

POVEZANE VESTI

Košarka

DONČIĆ BRUTALNOM UTAKMICOM PRESTIGAO JOKIĆA! Slovenac je sjajan, ali kada vidite šta je Embid uradio...

Košarka

NESTVARAN PODUHVAT LUKE DONČIĆA - Ono što je uradio u NBA nijedan Evropljanin pre njega nije uspeo!

Košarka

DALAS TREJDOVAO LUKU DONČIĆA! Poznato gde Slovenac nastavlja karijeru

Košarka

SUROVA DOMINACIJA SE NASTAVLJA - TREĆI MEČ I TREĆI TRIPL-DABL NIKOLE JOKIĆA! Monstruozna partija Srbina u pobedi nad Minesotom!

Košarka

Luka Dončić razočaran porazom od Bostona: Nismo iskoristili priliku...

Košarka

LUKA DONČIĆ POGODIO NEMOGUĆE! Koš "sa parkinga" o kom bruji Amerika! Slovenac pao u trans, protivnike je bacio u očaj! (VIDEO)