ŽESTOKI UDAR NA LUKU DONČIĆA! Legendarni košarkaš poludeo u prenosu uživo kada je video šta Slovenac radi

Luka Dončić je najbolji strelac NBA sa 33,5 poena po utakmici, a uz to ima i 8,7 asistencija i 8,2 skokova u proseku.

Ono što se s vremena na vreme zamera Slovencu jeste njegova igra u odbrani.

Sam košarkaš je priznao da je to nešto na čemu bi trebalo da radi, a zbog jedne situacije na utakmici Los Anđeles Lejkersa protiv Detroita legendarni Redži Miler je burno reagovao.

Reggie Miller calls out Luka Doncic defensive effort 👀



“Look at Luka right here. It’s OK, Luka, to move your feet a little bit over and help out. What does he do? He just throws up his hands. This would be frustrating for me.”



(h/t @MrBuckBuckNBA)

pic.twitter.com/HVAwv48lBx — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 31. децембар 2025.

"Pogledajte Luku. Luka, u redu je da se malo pomeriš i pomogneš u odbrani. A šta on radi? Samo podiže ruke u vazduh. Ovo bi za mene bilo frustrirajuće", rekao je Miler.

Možda nije uvek defanzivac na najvišem nivou, ali kada je reč o konkretnoj situaciji, Slovenac je podigao ruke jer je njegov saigrač prilikom pokušaja da odbrani koš dobio lakat u glavu.

Autor: Iva Besarabić