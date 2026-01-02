OBORILA REKORD: Venus Vilijams će postati najstarija teniserka koja se takmiči na Australijan openu

Venus Vilijams će sa 45 godina postati najstarija igračica koja se takmičila na Australijan openu, prvom teniskom grend slemu u sezoni.
Sedmostruka grend slem šampionka dobila je vajld-kard za turnir, koji počinje 18. januara.
Vilijams se poslednji put pojavila u Melburn parku 2021. godine kada ju je u drugom kolu pobedila Italijanka Sara Erani.
„Zahvalna sam na prilici da se vratim na mesto koje mi je toliko značilo u karijeri“, rekla je.
Amerikanka, dva puta drugoplasirana na Australijan openu, nadmašiće rekord Japanke Kimiko Date, koja je imala 44 godine kada je igrala na tom turniru 2015.
Vilijams je dobila i vajld-kard za turnir Hobart Internešenel koji počinje 12. januara, a koji je zagrevanje pred Australijan open.
Bivša svetska broj jedan, koju je u finalima Australijan opena 2003. i 2017. godine pobedila njena sestra Serena, nije se takmičila van Sjedinjenih Država od 2023.
Venus Vilijams je igrala i na Otvorenom prvenstvu SAD u Njujorku (US Open) prošle godine, postavši treća najstarija žena koja se takmičila na turniru u Otvorenoj eri.
Međutim, u prvom kolu je poražena od Čehinje Karoline Muhove.
