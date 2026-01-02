AKTUELNO

Ostali sportovi

OBORILA REKORD: Venus Vilijams će postati najstarija teniserka koja se takmiči na Australijan openu

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth ||

Venus Vilijams će sa 45 godina postati najstarija igračica koja se takmičila na Australijan openu, prvom teniskom grend slemu u sezoni.

Sedmostruka grend slem šampionka dobila je vajld-kard za turnir, koji počinje 18. januara.

Vilijams se poslednji put pojavila u Melburn parku 2021. godine kada ju je u drugom kolu pobedila Italijanka Sara Erani.

„Zahvalna sam na prilici da se vratim na mesto koje mi je toliko značilo u karijeri“, rekla je.

Amerikanka, dva puta drugoplasirana na Australijan openu, nadmašiće rekord Japanke Kimiko Date, koja je imala 44 godine kada je igrala na tom turniru 2015.

Vilijams je dobila i vajld-kard za turnir Hobart Internešenel koji počinje 12. januara, a koji je zagrevanje pred Australijan open.

Bivša svetska broj jedan, koju je u finalima Australijan opena 2003. i 2017. godine pobedila njena sestra Serena, nije se takmičila van Sjedinjenih Država od 2023.

Venus Vilijams je igrala i na Otvorenom prvenstvu SAD u Njujorku (US Open) prošle godine, postavši treća najstarija žena koja se takmičila na turniru u Otvorenoj eri.

Međutim, u prvom kolu je poražena od Čehinje Karoline Muhove.

Autor: Iva Besarabić

#Australija open

#Reket

#Tenis

#Venus Vilijams

#rekord

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

I ONA ĆE IGRATI NA US OPENU: Venus Vilijams dobila specijalnu pozivnicu za grend slem

Ostali sportovi

ISPISANA JE ISTORIJA TENISA! Venus Vilijams se sa 45 godina vratila na teren i POBEDILA - Legendarna Amerikanka oduševila planetu

Ostali sportovi

NAGOVARA I SERENU DA PONOVO ZAIGRA: Venus Vilijams se vraća na teren na turniru u Vašingtonu

Ostali sportovi

Venus Vilijams se udala u najkraćoj mogućoj suknji: Teniserka izgovorila da 9 godina mlađem glumcu u neverovatnim kreacijama

Ostali sportovi

UDALA SE VENUS VILIJAMS: Sestra Serena joj poklonila jahtu, a onda je haljinom na venčanu potpuno ponizila

Ostali sportovi

RODŽER FEDERER SE VRAĆA NA TEREN: Slavni Švajcarac učestvuje na Australijan openu