'DELFINI' NA POSLEDNJOJ PROVERI PRED EP U BEOGRADU: Počinje Kup Trebinje, Srbija sa Italijom i Španijom

Vaterpolo turnir „Kup Trebinje 2026“ počinje u subotu, 3. januara, a učestvovaće šest reprezentacija.

Reč je o poslednjim proverama pred Evropsko prvenstvo koje počinje u Beogradu 10. januara.

Srbiju će predstavljati 18 igrača: golmani - Radoslav Filipović (Radnički), Milan Glušac (Novi Beograd 11. april), centri - Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN), bekovi - Sava Randjelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Novi Beograd 11.april), spoljni igrači - Miloš Ćuk (Novi Beograd 11.april), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd 11.april),Vasilije Martinović (Novi Beograd 11.april), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Radnički), i Luka Gladović (Novi Beograd 11.april).

A grupa: Italija, Španija, Srbija

B grupa: Grčka, Francuska, Mađarska

Subota 3. januar

Italija - Španija (10)

Grčka - Francuska (12.15)

Mađarska - Grčka (18.15)

Srbija - Italija (20.30)

Nedelja 4. januar

Francuska - Madjarska (18.15)

Srbija - Španija (20.30)

Ponedeljak 5. januar

A3 - B3 (16)

A2 - B2 (18.15)

A1 - B1 (20.30)

