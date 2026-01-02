'DELFINI' NA POSLEDNJOJ PROVERI PRED EP U BEOGRADU: Počinje Kup Trebinje, Srbija sa Italijom i Španijom

Vaterpolo turnir „Kup Trebinje 2026“ počinje u subotu, 3. januara, a učestvovaće šest reprezentacija.
Reč je o poslednjim proverama pred Evropsko prvenstvo koje počinje u Beogradu 10. januara.
Srbiju će predstavljati 18 igrača: golmani - Radoslav Filipović (Radnički), Milan Glušac (Novi Beograd 11. april), centri - Nikola Murišić (Radnički), Nemanja Vico (Primorac), Đorđe Lazić (Jadran HN), bekovi - Sava Randjelović (Radnički), Nikola Jakšić (Radnički), Radomir Drašović (Marsej), Petar Jakšić (Radnički), Luka Pljevančić (Novi Beograd 11.april), spoljni igrači - Miloš Ćuk (Novi Beograd 11.april), Strahinja Rašović (Radnički), Nikola Lukić (Novi Beograd 11.april),Vasilije Martinović (Novi Beograd 11.april), Nikola Dedović (Radnički), Dušan Mandić (Ferencvaroš), Viktor Rašović (Radnički), i Luka Gladović (Novi Beograd 11.april).
A grupa: Italija, Španija, Srbija
B grupa: Grčka, Francuska, Mađarska
Subota 3. januar
Italija - Španija (10)
Grčka - Francuska (12.15)
Mađarska - Grčka (18.15)
Srbija - Italija (20.30)
Nedelja 4. januar
Francuska - Madjarska (18.15)
Srbija - Španija (20.30)
Ponedeljak 5. januar
A3 - B3 (16)
A2 - B2 (18.15)
A1 - B1 (20.30)
