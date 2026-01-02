MESTO KOJE JE IMALO VELIKI ZNAČAJ ZA NJENU KARIJERU! Legenda se vraća na Australijan open i ulazi u istoriju tenisa

Američka teniska legenda Venus Vilijams dobila je specijalnu pozivnicu (vajld-kard) za učešće na Australijan openu, koji počinje 18. januara u Melburnu, saopštili su organizatori turnira.

Vilijams (45) će time postati najstarija teniserka u istoriji koja je nastupila u glavnom žrebu Australijan opena, čime je nadmašila Japanku Kimiko Date, koja je imala 44 godine kada je igrala na turniru 2015. godine.

Ovo će biti njen prvi nastup na Australijan openu od 2021. godine, kao i prvo takmičenje van Sjedinjenih Američkih Država od 2023. godine. Sedmostruka Grend slem šampionka prvi put je igrala u Melburnu 1998. godine, kada je u drugom kolu savladala mlađu sestru Serenu Vilijams, da bi potom izgubila od sunarodnice Lindzi Davenport u četvrtfinalu.

Vilijams je dva puta igrala finale ženskog singla na Australijan openu - 2003. i 2017. godine, oba puta poražena od Serene Vilijams.

- Uzbuđena sam što se vraćam u Australiju i radujem se takmičenju tokom australijskog leta. Imam mnogo neverovatnih uspomena iz Melburna i zahvalna sam na prilici da se vratim na mesto koje je imalo veliki značaj za moju karijeru - izjavila je Vilijams.

Pored Vinus Vilijams, vajld-kard za glavni žreb dobile su i Amerikanka Elizabet Mandlik, Australijanke Emerson Džouns, Prisila Hon, Talija Gibson i Tejlor Preston, Francuskinja Tjancoa Sara Rakotomanga Rađaona i Kazahstanka Zarina Dijaz.

Autor: Jovana Nerić