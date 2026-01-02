Loše vesti za Zvezdu pred utakmicu sa Efesom: Obradović ne može da računa na važnog igrača

Crvena zvezda otvara 2026. godinu utakmicom protiv Efesa u Istanbulu, a Saša Obradović definitivno neće moći da računa na Ognjena Dobrića.

Srpski reprezentativac ipak neće igrati utakmicu sa Efesom, uprkos činjenici da je otputovao sa ekipom u Tursku. Dobrić je već neko vreme van parketa, mada ga je Obradović najavio da bi uskoro mogao da se vrati na parket. To, ipak neće biti danas.

Procena stručnog štaba je da Dobrić nije odradio dovoljan broj timskih treninga i da je ipak najbolje da ovaj meč propusti. Povreda je prošlost, a Dobrić će definitivno na parket već u narednom evroligaškom susretu.

Podsećanja radi, Crvena zvezda od 18.00 igra utakmicu 19. kola Evrolige protiv Efesa. Crveno-beli su na učinku od deset pobeda i osam poraza i nalaze se na devetom mestu na tabeli.

Autor: Jovana Nerić