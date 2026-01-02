CRVENA ZVEZDA TRIJUMFALNO OTVORILA 2026. GODINU: Crveno-beli prvi put savladali Efes kao gosti! Velika pobeda u borbi za plej-of

Košarkaši Crvene zvezde trijumfalno su otvorili kalendarsku 2026. godinu.

U utakmici 19. kola Evrolige, crveno-beli su u Istanbulu savladali Efes rezultatom 87:65 (21:14, 22:11, 23:16, 21:24).

Bila je to 11. pobeda ekipe Saše Obradovića, kojom se učvrstila na poziciji koja vodi u borbu za plej-of. Ujedno je ovo treća pobeda crveno-belih u gostima, a prva u istoriji nad Efesom u Istanbulu posle osam uzastopnih poraza.

Efes je ostao na šest pobeda, a doživeo je 13. poraz.

Crveno-beli na Badnje veče u utorak dočekuje Valensiju.

Džordan Nvora je bio posebno inspirisan protiv bivšeg kluba i pogodio je 24 poena, od toga pet trojki iz sedam pokušaja. Moneke je postigao 16 poena, Izundu i Odželej po 11, a Batler 10.

Kod domaćina Vajler-Beb je bio najefikasniji sa 17 poena. Svajder je postigao 13 poena, a Džons 11.

Autor: Jovana Nerić