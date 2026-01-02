ZNAČAJNI REZULTATI ZA SRPSKI ŠAH! U 2025. godini osvojeno 10 medalja

U 2025.godini srpski šahisti ostvarili su značajne rezultate, te se može reći da je prethodna godina bila veoma uspešna kada je srpski šah u pitanju.

Mlade nade srpskog šaha Leonid Ivanović i Andrej Ljepić okitili su se srebrnim medaljama na Svetskom školskom prvenstvu u šahu koje je održano u Vrnjačkoj Banji. Na takmičenju u martu 2025.godine nastupalo je više od 460 šahista iz 43 zemlje sveta.Narednog meseca, srpsku šahovsku javnost obradovala je Teodora Injac osvojivši na Rodosu titulu prvakinje Evrope u klasičnom šahu u pojedinačnoj konkurenciji. Obezbedila je titulu kolo pre završetka takmičenja, jer je osvojila ukupno devet bodova, a pred start turnira bila je druga favoritkinja po rejtingu.

U rumunskom gradu Mamaja održano je Evropsko školsko prvenstvo u šahu, na kome je učestvovalo oko 140 takmičara sa starog kontinenta. Srbiju je u konkurenciji dečaka do 9 godina predstavljao Matija Arsenijević iz Požarevca koji se okitio bronzanom medaljom.

Nakon četvrte medalje usledila je i peta koju je osvojila muška šahovska reprezentacija, donevši Srbiji bronzu sa Ekipnog prvenstva Evrope u Batumiju. Srpski šahisti su u poslednjem kolu savladali selekciju Azerbejdžana ubedljivim rezultatom 3:1, čime su obezbedili treće mesto u Evropi. Na Ekipnom prvenstvu u Gruziji učestvovalo je 40 reprezentacija, a bronza srpskih šahista predstavlja jedan od najvećih uspeha u novijoj

istoriji srpskog šaha.

Na Evropskom prvenstvu za mlade šahiste, održanom krajem oktobra u Budvi, Srbija je ponovo zasijala na šahovskoj mapi Evrope. Dve medalje, zlatna i bronzana, stigle su zahvaljujući sjajnim partijama Vere Vujović i Leonida Ivanovića, koji su dokazali da nova generacija šahista Srbije ima čemu da se nada. Još tri medalje stigle su sa FIDE Svetskog amaterskog prvenstva održanog u novembru u Vrnjačkoj Banji. Dejan Jakovljević postao je svetski amaterski šampion, donoseći Srbiji titulu prvaka sveta, a srebrnu i bronzanu medalju osvojili su Sergej Krivenko i Sergej Pogorelski.



Autor: Jovana Nerić